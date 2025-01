Düsseldorf (ots) -- Düsseldorfer Bank zum neunzehnten Mal in Folge als "Top Employer Deutschland" ausgezeichnet- Positiv bewertet wurden u.a. die Entwicklungsmöglichkeiten, das Gesundheitsmanagement und das "Employee Listening"- TARGOBANK stellt weiter ein: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Einheiten der Bank gesuchtDas international etablierte Top Employers Institute hat in diesem Jahr 2.429 Top Employer in 125 verschiedenen Ländern ausgezeichnet. In Deutschland wurden 165 Organisationen zertifiziert. Diese setzten sich dafür ein, "Wachstum und Wohlbefinden zu fördern und gleichzeitig die Arbeitswelt zu bereichern", so Top Employer CEO David Plink. Die TARGOBANK zählt zum neunzehnten Mal in Folge zu den besten Arbeitgebern Deutschlands und erhält dafür ein weiteres Mal die Auszeichnung "Top Employer Deutschland".Für TARGOBANK HR-Bereichsdirektorin Hermine Pöttering ist die Auszeichnung ein wichtiger Gradmesser: "Das Top Employer Siegel ist ein erneuter Beleg, dass wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellen. Das ist uns wichtig - schließlich sind die Menschen, die bei uns arbeiten, unser wichtigstes Kapital."Punkten konnte die Bank zum Beispiel mit ihren Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, mit ihrem bankweiten Gesundheitsmanagement sowie mit ihren Maßnahmen zum "Employee Listening". Damit ist die Beteiligung der Mitarbeitenden durch Zufriedenheitsbefragungen sowie interne Social-Media-Gruppen und Communities gemeint.2024: neue grüne Benefits für die BelegschaftDie Bank hat 2024 unter anderem ihre Mitarbeitenden-Benefits (https://jobs.targobank.de/ueber-uns/) erweitert, um ihre Arbeitgeberattraktivität weiter zu steigern. Im Fokus standen dabei vor allem neue "grüne Benefits":- Die Bank hat im Juni 1,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um Mitarbeitenden die Anschaffung eines privaten Balkonkraftwerks (https://targobank-magazin.de/newsroom/pressemitteilungen/targobank-zahlt-balkonkraftwerke-fuer-beschaeftigte/) zu ermöglichen.- Im Juli wurde zudem die Förderung für das Deutschlandticket erhöht, sodass die monatlichen Abokosten für Mitarbeitende noch einmal gesunken sind, von 29 auf 19 Euro monatlich. Dieser Betrag wird auch beibehalten, obwohl der Preis des Tickets gestiegen ist.- Mitarbeitende ohne Dienstwagen konnten sich die 2024 Kosten für eine private E-Ladesäule erstatten lassen. Mitarbeitende mit Dienstwagen bekommen diese Kosten grundsätzlich erstattet.Freie Stellen in allen Bereichen der BankDie TARGOBANK wächst weiter und stellt in allen Bereichen weitere Führungskräfte, Mitarbeiter*innen und Auszubildende ein - sowohl in Voll- als auch in Teilzeit. Zusätzlich zu einer klassischen Ausbildung bietet das Unternehmen duale Studiengänge an. Branchenfremde mit Berufserfahrung haben die Möglichkeit, sich für einen Quereinstieg zu bewerben. Freie Stellen sind derzeit in allen großen Bereichen der Bank zu finden - mehr Informationen dazu gibt es auf den Karriereseiten auf jobs.targobank.de.Über die Top Employer-AuszeichnungUnternehmen, die als Top Employer zertifiziert sind, stellen ihre Mitarbeiter*innen in das Zentrum des unternehmerischen Handelns und bieten ihnen ein herausragendes Arbeits- und Entwicklungsumfeld. Das Top Employers Institute untersucht Unternehmen auf Grundlage ihrer Angaben im HR Best Practices Fragebogen. Der Fragebogen umfasst sechs übergeordnete HR-Dimensionen und 20 HR-Bereiche, wie zum Beispiel People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Well-being und Diversity & Inclusion.Über TARGOBANKDie TARGOBANK verfügt über knapp 100 Jahre Erfahrung auf dem deutschen Bankenmarkt. Sie betreut 3,8 Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden.Das Angebot für Privatkund*innen umfasst die Bereiche Konto & Karten, Kredit & Finanzierung, Sparen & Geldanlage, Vermögen & Wertpapiere sowie Schutz & Vorsorge. Angebote für Geschäfts- und Firmenkunden ergänzen ihr Geschäftsmodell: So bietet die TARGOBANK Absatzfinanzierungen für den Einzelhandel, über die Autobank Einkaufs- und Absatzfinanzierungen für den Kfz-Handel sowie Finanzprodukte für Klein- und Kleinstunternehmen, Selbstständige, freiberuflich Tätige und Gründer*innen an. Zum Leistungsspektrum im Firmenkundengeschäft gehören Unternehmens- und Sonderfinanzierungen für den gehobenen Mittelstand sowie Finanzierungen von Gewerbeimmobilien ebenso wie Zahlungsverkehr und Anlageprodukte. Darüber hinaus bietet die TARGOBANK Unternehmen Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Leasing und Investitionsfinanzierung an.Der Schwerpunkt im Privat-, Geschäfts- und Firmenkundengeschäft liegt auf einfachen, attraktiven Bankprodukten, gutem Service sowie auf einer langfristigen und nachhaltigen Entwicklung. Um nah an ihren Kund*innen zu sein, betreibt die TARGOBANK rund 340 Standorte in mehr als 250 Städten in Deutschland und ist online sowie telefonisch im Kundencenter rund um die Uhr erreichbar. Die Bank kombiniert somit die Vorteile einer Digitalbank mit persönlicher Beratung und exzellentem Service in den Filialen und bei Kund*innen zuhause.Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweit beschäftigt sie 7.200 Mitarbeiter*innen. In Duisburg führt die Bank ein Kundencenter mit 2.000 Mitarbeiter*innen. Hinzu kommen Verwaltungsgebäude in Mainz (Factoring), Düsseldorf (Leasing & Investitionsfinanzierungen) und Frankfurt (Corporate & Institutional Banking). Als Tochter der genossenschaftlichen Crédit Mutuel Alliance Fédérale, einer der größten und finanzstärksten Banken Europas, ist die TARGOBANK eine sichere Partnerin für ihre Kund*innen.Weiterführende Informationen: www.targobank.deÜber Crédit Mutuel Alliance FédéraleAls Allfinanzanbieter der ersten Stunde in Frankreich bietet Crédit Mutuel Alliance Fédérale mit mehr als 77.000 Mitarbeitenden und 4.300 Filialen, die über 31 Millionen Kund*innen betreuen, ein breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen für Privatpersonen, freiberuflich Tätige und Unternehmen jeder Größe.Als eine der solidesten europäischen Bankengruppen belief sich ihr Eigenkapital zum 31. Dezember 2023 auf 62,4 Milliarden Euro und ihre CET1-Ratio lag bei 18,5 Prozent.Crédit Mutuel Alliance Fédérale, die erste französische Bankengruppe, die den Status eines Unternehmens mit Nachhaltigkeitsauftrag angenommen hat, vereint 14 regionale Crédit Mutuel Verbände. Darüber hinaus gehören zur Crédit Mutuel Alliance Fédérale auch die Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, die Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) und alle ihre Tochtergesellschaften, insbesondere der CIC, Euro-Information, Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK in Deutschland, Cofidis, Beobank in Belgien, Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque Transatlantique, Banque de Luxembourg und Homiris.Weiterführende Informationen: www.creditmutuelalliancefederale.frPressekontakt:TARGOBANK AGUnternehmenskommunikationpressestelle@targobank.deOriginal-Content von: TARGOBANK AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78980/5950240