Köln (ots) -Viele Friedhofsbesucher kennen die Situation: Trotz guter Orientierung fällt es ihnen schwer, die Gräber ihrer Angehörigen auf dem Friedhof zu finden. Um dieses Problem zu lösen, hat die PBSGEO GmbH aus Köln ein innovatives Navigationssystem für Friedhöfe entwickelt. Die Friedhofssoftware vereinfacht nicht nur die Arbeit der Friedhofsverwaltungen und Gewerke, sondern verbessert auch das Erlebnis der Besucher. Wie ein digitaler Friedhofsplan für mehr Übersicht auf dem Naturfriedhof Banz sorgt, erfahren Sie im Folgenden.Träger eines Friedhofs sind laut Gesetz juristische Personen des öffentlichen Rechts, in der Regel Kommunen oder Kirchen. Ihr Arbeitsalltag ist geprägt von regelmäßigen Abstimmungen und intensiven Gesprächen mit verschiedenen Beteiligten, um die vielfältigen Aufgaben zu koordinieren. Dabei stehen sie vor zahlreichen Herausforderungen: Die Verwaltung der Friedhofsflächen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Dokumentation der Belegungspläne sind nicht nur aufwendig und zeitraubend, sondern erfordern auch ein hohes Maß an Übersicht und Koordination. Besonders bei größeren Friedhöfen, insbesondere bei Waldfriedhöfen, stoßen traditionelle Methoden wie handschriftliche Pläne oder veraltete Software schnell an ihre Grenzen. "Ein digitaler Friedhofsplan bietet hier eine moderne Lösung", betont Stefan Schumacher von der PBSGEO GmbH. "Er vereinfacht die Arbeit der Träger erheblich, indem er alle relevanten Daten zentral erfasst und übersichtlich darstellt.""Ob es um die Lokalisierung von Grabstätten, die Planung neuer Beisetzungsflächen, die Vermarktung der Gräber oder die Abrechnung von Bestattungsgebühren geht - durch den Einsatz digitaler Technologien können die Herausforderungen spürbar effizienter gestaltet werden", fährt der Experte fort. "So sparen die Träger nicht nur Zeit, sondern stellen auch sicher, dass ihre Verwaltung den Anforderungen eines modernen Friedhofs gerecht wird." Aus diesem Grund hat die PBSGEO GmbH eine Lösung entwickelt, die Betreiber von Waldfriedhöfen und privatwirtschaftlich organisierten Friedhöfen unterstützt. Als führender Experte, Innovationstreiber und gefragter Ansprechpartner für die Friedhofsdigitalisierung hilft das Unternehmen öffentlichen, privatrechtlich organisierten und kirchlichen Einrichtungen und Organisationen dabei, ein digitales Abbild ihrer Friedhöfe zu erschaffen. Weil im Anschluss alle Anwender orts- und zeitunabhängig mit beliebigen Endgeräten auf die Daten zugreifen können, wird ein großer Mehrwert für die Friedhofsverwaltungen, die auf dem Friedhof tätigen Gewerke und die Besucher geschaffen.Digitale Friedhofsverwaltung als Lösung für alle Beteiligten"Unsere PBSGEO-Software für Waldfriedhöfe bietet eine moderne Lösung für die Verwaltung und Nutzung von Friedhofsdaten", sagt Stefan Schumacher. "Informationen lassen sich einfach und zentral teilen - sei es mit Gewerken, externen Dienstleistern oder Besuchern. Das erhöht nicht nur die Servicequalität des Friedhofsbetreibers, sondern führt auch zu einer deutlichen Entlastung der Mitarbeiter." Besucher können bequem einen QR-Code scannen und sofort die Online-Grab-Suche nutzen. Auch das Erstellen von Gedenkseiten mit historischen Informationen zu einzelnen Gräbern ist möglich. Gemeinsam mit seinem Team hat Stefan Schumacher bereits mehr als drei Millionen Gräber für über 200 Kunden weltweit digitalisiert - darunter viele große Städte und Verwaltungen in Deutschland, Europa und Südamerika.Digitaler Friedhof am Beispiel des Naturfriedhofs BanzEin Beispiel, wie die PBSGEO GmbH mit ihrem Friedhofsprogramm helfen kann, zeigt das Gemeinschaftsprojekt des Naturfriedhofs Banz im oberfränkischen Landkreis Lichtenfels. Sieben Jahre dauerte es von der Idee bis zur Umsetzung. Im Jahr 2023 eröffnete die Herzogliche Forstverwaltung Banz dann einen Naturfriedhof, der in dieser Form in der Region einzigartig ist. Träger des Friedhofs ist die Stadt Bad Staffelstein. Von Anfang an war ein digitaler Austausch gewünscht und erforderlich, weshalb die PBSGEO GmbH einen digitalen Friedhofsplan für den Naturfriedhof Banz entwickelte, der genau auf dessen Erfordernisse zugeschnitten ist. Der Plan wird von den Betreibern und den Bürgern gleichermaßen geschätzt.Der digitale Friedhofsplan hilft den Besuchern dabei, sich auf dem weitläufigen Waldgelände zurechtzufinden, wo Verstorbene inmitten von Eichen und Sandsteinfindlingen ihre letzte Ruhe finden. Bei den derzeit 2.800 Grabplätzen können sowohl Einzelgräber als auch Partnergräber, aber auch Familiengräber reserviert werden. Zudem macht der Plan es möglich, das Grabnutzungsrecht und die Ruhezeit bequem online zu verwalten. Besonders praktisch ist die Möglichkeit für Besucher, direkt vor Ort ein Grab auszusuchen und einfach über ihr Smartphone zu reservieren. "Die Friedhofsbetreuung lässt sich mit unserer PBSGEO-Software für Waldfriedhöfe sehr gut handeln", berichtet Stefan Schumacher. "Seit der Eröffnung ist auch der digitale Friedhofsplan online, der sowohl den Verwaltungsaufwand für die Friedhofsverwaltung reduziert als auch den Service für die Bürger verbessert." Künftig ist geplant, die Reservierungen noch weiter zu optimieren, sodass Interessierte nicht nur Gräber reservieren, sondern sie auch direkt online bezahlen können.Ein weiterer Vorteil der Friedhofssoftware besteht darin, dass die gewünschten Aufgaben problemlos an das Forstpersonal weitergeleitet werden können, das als Dienstleister für den Naturfriedhof Banz arbeitet. Die Mitarbeiter können alle Aufgaben direkt von ihren Smartphones abrufen und nach Abschluss als erledigt markieren. So sorgt die Lösung der PBSGEO GmbH dafür, dass alle Beteiligten - von der Verwaltung bis hin zu den Besuchern - jederzeit und ortsunabhängig auf alle nötigen Informationen zugreifen können.So vereinfacht eine Friedhofssoftware den gesamten ArbeitsalltagEs bleibt festzuhalten, dass die Entscheidung für die Digitalisierung eines Friedhofs zahlreiche Vorteile mit sich bringt. Die Softwarelösung der PBSGEO GmbH dient dabei nicht nur der Verwaltung der Friedhöfe, sondern auch als effizientes Aufgabenmanagementsystem mit Standortverknüpfung, das die Kommunikation zwischen Innendienst und Außendienst vereinfacht. Über das integrierte Tool werden anfallende Aufgaben mit Koordinaten, Fotos und Prioritäten präzise beschrieben, sodass jeder Mitarbeiter genau weiß, was wo und wann zu tun ist. Dabei ist die Bedienung der Anwendung so intuitiv, dass keine Schulung erforderlich ist. "Friedhöfe sind mehr als nur Orte der Trauer", sagt Stefan Schumacher abschließend. "Sie sind immer auch Konzentrationspunkte in der Geschichte einer Stadt. Unser Ziel ist es, Friedhöfe zugänglicher und erfahrbarer zu machen, um ihnen dadurch eine neue Bedeutung beizumessen."Als öffentliche, kirchliche oder privatwirtschaftliche Einrichtung oder Organisation wollen Sie von den vielen Vorteilen des digitalen Friedhofes profitieren? 