Berlin (ots) -Obwohl die Anhörung von Umweltverbänden noch nicht abgeschlossen ist, versucht der niederländische Konzern One-Dyas per Klage die Gasförderung in der Nordsee vor Borkum durchzusetzen. Mit der Klage gegen die Landesregierung Niedersachsen will One-Dyas die Neugenehmigung eines Seekabels erzwingen, das die Bohrinsel mit Energie versorgen soll.Dazu erklärt Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH:"Wieder versucht der niederländische Konzern One-Dyas im laufenden Genehmigungsverfahren die Landesregierung mit einer Klage unter Druck zu setzen. Dabei ist noch nicht einmal die Anhörung der Umweltverbände abgeschlossen. Das Vorgehen macht deutlich, worum es dem Konzern geht: Ohne jede Rücksicht will er seine Geschäftsinteressen durchsetzen. Die Landesregierung Niedersachsen darf sich nicht hetzen lassen. Sie darf nicht nochmal eine übereilte Genehmigung für das Seekabel erteilen, die später von den Gerichten kassiert wird. Durch den Bau des Seekabels droht die Zerstörung artenreicher und ökologisch wertvoller Steinriffe. Die Landesbehörden müssen die Umweltfolgen und die möglichen Alternativen sorgfältig prüfen. Dabei müssen sie berücksichtigen, dass es ohnehin keine Notwendigkeit mehr für das Seekabel gibt: Auf niederländischer Seite hat One-Dyas längst eine Energieversorgung der Bohrinsel mit Generatoren beantragt."Hintergrund:Im August 2024 hatte die DUH in einem Eilverfahren den Bau des Seekabels gestoppt. Durch den Bau des Kabels gefährdete Steinriffe waren nicht berücksichtigt worden. In der Folge hat der niederländische Konzern One-Dyas eine Neugenehmigung für den Bau des Seekabels beantragt.