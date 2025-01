Berlin (ots) -- Die DRK-Service GmbH startet gemeinsam mit der DiscVision Solutions GmbH eine bundesweite Kooperation zur Einführung der innovativen Sprachtechnologie von Amazon in Alten- und Pflegeheimen, sowie bei ambulanten Pflegediensten des DRK- Mit Alexa können Senior:innen in DRK-Einrichtungen im ganzen Land enger mit Angehörigen und Freund:innen in Verbindung bleiben, ihr Wohnumfeld steuern und ihren Alltag selbstständiger gestalten- Alexa Smart Properties for Senior Living schafft ein vernetztes Umfeld, entlastet Pflegekräfte und ermöglicht mehr soziale TeilhabeAlexa Smart Properties ermöglicht es Senioreneinrichtungen, Alexa zu integrieren, und bietet eine speziell auf die Bedürfnisse von Senior:innen und ihren Betreuer:innen zugeschnittene, sprachgesteuerte Lösung. Die DRK-Service GmbH kooperiert ab sofort mit der DiscVision Solutions GmbH, um gemeinsam die Einführung von Alexa Smart Properties for Senior Living in Alten- und Pflegeheimen sowie bei ambulanten Pflegediensten des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zu begleiten. Damit können Senioreneinrichtungen und Pflegedienste Alexa integrieren und so die Betreuung von Senior:innen erleichtern. Die sprachgesteuerte Lösung mit maßgeschneiderten Alexa Skills von DiscVision ist speziell auf die Bedürfnisse von Senior:innen und ihren Betreuer:innen zugeschnitten.Die DRK-Service GmbH ist eine Tochtergesellschaft des DRK und unterstützt seit fast 60 Jahren dessen Verbände und Einrichtungen mit rotkreuzgerechten Dienstleistungen und Produkten. Ziel der Zusammenarbeit mit dem Lösungsanbieter DiscVision ist es, den Einsatz der intuitiven Sprachtechnologie von Alexa in den kommenden Jahren in DRK-Einrichtungen in ganz Deutschland zu ermöglichen.Alexa Smart Properties im EinsatzIm Projekt LeNa (https://www.kv-muellheim.drk.de/leichte-sprache/angebote/seniorenarbeit/lena-lebensqualitaet-in-der-nachbarschaft-1.html) des DRK-Kreisverbands Müllheim wird diese Lösung bereits eingesetzt. Das Projekt spricht primär Senior:innen im Kreisverbandsgebiet an, die alleinstehend sind sowie Betreuungs- und Hilfebedarf im eigenen Zuhause haben. Ziel ist es, mit Hilfe eines Alexa-fähigen Echo Show-Geräts von Amazon neue Möglichkeiten für soziale Teilhabe zu schaffen.Mit Alexa zu mehr Selbstständigkeit und besserer LebensqualitätAlexa Smart Properties for Senior Living ist seit Ende 2022 in Deutschland verfügbar und ermöglicht Bewohner:innen von Senioreneinrichtungen, per Sprache oder Touch auf Informationen der Einrichtung zuzugreifen, Unterhaltungsangebote abzurufen, sich Termin-Erinnerungen einzustellen oder mit Angehörigen in Kontakt zu bleiben - sei es über die Alexa-zu-Alexa-Anruffunktion oder Videoanrufe. Auch externe Angebote zu Kultur oder Bewegung können darüber zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich hilft die Lösung Senior:innen dabei, ihre Umgebung - von der Beleuchtung bis zur Raumtemperatur - zu steuern. Das Pflegepersonal kann sich über die Alexa-Kommunikationsfunktionen effizienter mit Bewohner:innen austauschen und beispielsweise Durchsagen oder Sprach- und Videoanrufe innerhalb des Hauses durchführen. Damit können Senior:innen selbstbestimmter und inklusiver leben - und die Einrichtungen sparen wertvolle Zeit, die direkt der persönlichen Betreuung der Bewohner:innen zugutekommt."Die Einführung von Alexa Smart Properties for Senior Living stellt eine gute Grundlage dar, um älteren Menschen in Deutschland zu einem selbstständigeren, komfortableren und vernetzten Wohnen zu verhelfen", sagt Ulrich Starz, Prokurist der DRK-Service GmbH. "Mit Alexa und dem Einsatz innovativer Sprachtechnologie können wir auch unseren Pflegekräften wertvolle Unterstützung bei der Betreuung bieten."Innovative Lösungen in der Seniorenbetreuung"Die intuitive Sprachtechnologie von Alexa kann bei der Betreuung älterer Menschen helfen und ein selbstbestimmteres und inklusiveres Leben fördern. Unsere Kund:innen sagen uns, dass Alexa ihnen hilft, sich weniger einsam zu fühlen, und den Alltag erleichtert", erklärt Meryem Tom, Director Alexa Enterprise EU bei Amazon. "Wir freuen uns sehr, dass die DRK-Service GmbH die Grundlagen dafür schafft, damit unsere Sprachtechnologie die Senioreneinrichtungen des DRK und deren Pflegekräfte bei der Betreuung unterstützen kann."Die DRK-Service GmbH wird im Rahmen einer umfassenden Informationskampagne Senioreneinrichtungen des DRK bundesweit über die neue Technologie und ihre Vorteile informieren. Als Lösungsanbieter übernimmt die DiscVision Solutions GmbH die technische Implementierung von Alexa Smart Properties for Senior Living in den Einrichtungen des DRK. Die Tools und Anwendungsschnittstellen von Alexa Smart Properties erlauben es DiscVision, eine Vielzahl an Alexa-fähigen Geräten schnell und effizient zu konfigurieren und zu verwalten, was eine reibungslose Integration vor Ort gewährleistet.Entwickelt, um Datenschutz zu gewährleistenAlexa Smart Properties wurde unter strikter Berücksichtigung des Datenschutzes entwickelt. Für die Nutzung von Alexa Smart Properties werden weder Sprachaufzeichnungen gespeichert noch Accountinformationen benötigt. Jedes Amazon Echo-Gerät bietet einen mehrschichtigen Datenschutz und eine Mikrofon-aus-Taste zur vollständigen Deaktivierung der Mikrofone. Mehr Informationen finden Sie im Alexa-Datenschutzportal. (https://www.amazon.de/b/?node=17084415031)Hier (https://developer.amazon.com/de-DE/alexa/seniorliving) können Sie mehr über Alexa Smart Properties for Senior Living erfahren. Weitere Informationen zum Angebot der DRK-Service GmbH und der DiscVision Solutions GmbH finden Sie hier. (https://www.drk-einkaufsportal.de/partner/discvision)Über AmazonAmazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, weltweit das kundenorientierteste Unternehmen und der beste Arbeitgeber zu sein sowie den sichersten Arbeitsplatz zu bieten. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just Walk Out-Technologie, Amazon Studios und Climate Pledge sind nur einige der Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Für weitere Informationen besuchen Sie Aboutamazon.de und folgen Sie @AmazonNewsDE (https://x.com/amazonnewsde?lang=de).Über DRK-Service GmbHAls Tochtergesellschaft des Deutschen Roten Kreuzes bietet die DRK Service GmbH seit fast 60 Jahren Dienstleistungen und Produkte, die die gemeinnützige Arbeit des DRK stärken.Über DiscVision Solutions GmbHDiscVision Solutions GmbH ist ein Technologieunternehmen, das an Anwendungen für Smart Voice Systeme wie Amazon Alexa arbeitet. DiscVision konzentriert sich dabei auf Anwendungen im Bereich der Unterstützung von Senioren und Menschen mit Behinderung in Ihrer gewohnten Umgebung. Auf Basis von Alexa Smart Properties (ASP) hat DiscVision das System "SmartCare" aufgesetzt.Pressekontakt:Fink & Fuchs AG0611 74 13 1-0amazondevices@finkfuchs.deOriginal-Content von: Amazon Deutschland Services GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118379/5950277