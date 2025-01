XRP vor Allzeithoch - Jetzt noch investieren oder doch besser Finger weg?

Der Kryptomarkt brodelt, Bitcoin steigt wieder in Richtung 100.000 US-Dollar, und XRP performt besser, als viele Experten erwartet hätten. Während der letzten Kurskorrektur haben Wale massiv zugeschlagen und eine Milliarde XRP-Token im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar gekauft. Solche Bewegungen sind kein Zufall - sie sind oft ein Zeichen dafür, dass große Investoren auf eine baldige Rallye spekulieren.

Wale greifen tief in die Tasche

Die Käufe kamen genau in einer Phase, in der der XRP-Kurs leicht nachgegeben hatte.

https://twitter.com/ali_charts/status/1877731907544170743

Kurz darauf erholte sich der Preis und stieg in den letzten Tagen von 2,38 US-Dollar auf mittlerweile über 3,10 US-Dollar. Das deutet darauf hin, dass große Akteure ihre Positionen ausbauen und das Potenzial des Tokens höher einschätzen als viele Kleinanleger.

Hintergrund dieser Entwicklungen ist die politische Großwetterlage in den USA. Mit Donald Trump als neuem Präsidenten wächst die Hoffnung auf krypto-freundliche Maßnahmen. Im Gespräch sind Lockerungen der strengen SEC-Vorgaben und die mögliche Genehmigung eines XRP-ETFs. Solche Änderungen könnten XRP und anderen Altcoins den entscheidenden Schub geben.

Kursziele und die 100-Dollar-Frage

Die große Frage bleibt: Kann XRP wirklich dreistellige Werte erreichen? Aktuell liegt der Kurs bei etwa 3,10 US-Dollar - weit entfernt von den 100 US-Dollar, die einige Optimisten ins Spiel bringen. Das bisherige Allzeithoch von 3,84 US-Dollar aus dem Jahr 2018 könnte jedoch schon bald wieder greifbar werden.

Viel hängt davon ab, wie sich die regulatorische Lage entwickelt. Sollte die Trump-Regierung tatsächlich einen krypto-freundlichen Kurs einschlagen, könnte das nicht nur XRP, sondern den gesamten Kryptomarkt nach oben katapultieren. Analysten sehen insbesondere in der möglichen Genehmigung eines XRP-ETFs einen Gamechanger.

Dennoch sind 100 US-Dollar eher unwahrscheinlich. Dafür müsste die Marktkapitalisierung von XRP einen Wert von 5,57 Billionen US-Dollar erreichen, und derzeit liegt die Gesamtmarktkapitalisierung (inkl. Bitcoin) bei 3,49 Billionen US-Dollar.

Gesamtmarktkapitalisierung, Quelle: https://coinmarketcap.com/charts/

Chancen und Risiken

XRP hat in den letzten Wochen Stärke gezeigt, aber das Potenzial ist nicht ohne Risiko. Die Abhängigkeit von politischen Entscheidungen und regulatorischen Vorgaben macht den Markt unsicher.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.