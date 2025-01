Unterföhring (ots) -Neue Duelle für wertvolle Länderpunkte und den begehrten Weltmeistertitel: Wird sich Fußballer Felix Kroos in Lettland für Team Klaas in einem Anzug mit Rollen auf eine Bobbahn wagen, um mit 90 Stundenkilometern erfolgreich ins Ziel zu rollen? Kann Moderatorin Katrin Bauerfeind in Slowenien für Team Joko mit einem Mountainbike durch ein gigantisches Tunnelsystem einer verlassenen Bleimine radeln und den Ausgang finden? Gelingt es Moderator Christoph "Icke" Dommisch in Tokio zwischen Backpfeifen und Blutegel eine Nacht zu verbringen, die er so schnell nicht vergessen wird? Und wird Schauspieler Wilson Gonzalez Ochsenknecht seine Herausforderung in Polen für Team Joko annehmen und in zwölf Metern Tiefe dem Magier Houdini nacheifern, indem er sich unter Wasser aus einer Zwangsjacke befreien kann?Die prominenten Teams von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gehen diesen Samstag um 20:15 Uhr auf ProSieben in "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" für Länderpunkte wieder an ihre Grenzen. Im Studio kämpfen Joko und Klaas um zusätzliche Punkte auf dem Weg zum begehrten Weltmeistertitel. Gelingt Klaas Heufer-Umlauf am Samstag das Weltmeister-Triple? Durch den Duell-Abend führt Jeannine Michaelsen."Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" - Samstag, 18. Januar 2025, um 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: DudWPressekontakt:Kevin Körberphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5950293