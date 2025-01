Berlin (ots) -Mehr Urlaubsbuchung via Social Feeds, Stadt-Springen und Abstecher in die Spiritualität: KAYAK erforscht die Zukunft des ReisensWeg mit Einweg-Urlaub, hin zu authentischen Multi-City Abenteuern: Reisen werden in Zukunft im Social Feed gebucht, vom KI-Agenten geplant, erstrecken sich über mehrere Ziele abseits des Massentourismus und bieten maximale Möglichkeiten für Wellness und Selbstfindung. Das sind nur ein paar der acht Prognosen für das Reisen im Jahr 2030, die die weltweit führende Reisesuchmaschine KAYAK (https://www.kayak.de/) in ihrem heute veröffentlichten "WTF - What the Future (https://www.kayak.de/wtf-report)" Reisetrend-Report vorstellt.Der detaillierte Report wurde in Zusammenarbeit mit The Future Laboratory (https://www.thefuturelaboratory.com/) erstellt, einem global führenden Zukunftsinstitut. Grundlage für den Report sind umfangreiche Auswertungen sozialer und kultureller Aspekte, Interviews mit dem KAYAK-Führungsteam sowie mit externen Experten, Umfragen unter 9.100 Befragten aus neun Ländern sowie eine eingehende Analyse des KAYAK-Nutzerverhaltens.* Das Ergebnis: Acht zukunftsweisende Trends, die Reisen bis zum Jahr 2030 noch einfacher und spannender machen - und auf die sich die Branche schon heute vorbereiten kann.KI-AgentenBis 2030 wird eine völlig neue Generation von Reiseanbietern entstehen, die sich auf hoch personalisierte Urlaubserfahrungen konzentrieren. Moderne Reisende suchen Flexibilität (38 Prozent), maßgeschneiderte Reiserouten (37 Prozent) und schätzen KI-Tools für die Planung (17 Prozent). Bis 2030 werden virtuelle KI-Assistenten eine Vielzahl von Reisearrangements übernehmen, individuelle Reisen zusammenstellen und dafür die besten Angebote finden."KI verbessert bereits jetzt den Kundensupport bei Reiseverspätungen und Umbuchungen. Sie schlägt auch individuelle Empfehlungen für Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten vor Ort vor. Der nächste große Schritt sind automatisierte Buchungen - und wir sind bereits dabei, KAYAK für KI-Agenten zu optimieren", sagt Steve Hafner, CEO von KAYAK.Stadt-SpringenBis 2030 werden Urlauber Reisen mit mehreren Zwischenstopps gegenüber Reisen mit lediglich einem Ziel bevorzugen. Die Entdeckungslust wächst weiter, für 66 Prozent der Umfrageteilnehmer bleibt Reisen auch weiterhin eine der höchsten Prioritäten. Mit der Lockerung von Visabestimmungen weltweit bereiten sich Reiseziele und deren Tourismusverwaltungen bereits jetzt auf den Anstieg von Multi-City-Urlaubern vor.Vitamin RIm Jahr 2030 wird die Wertigkeit einer Reise noch mehr davon abhängen, wie viele Wellnespunkte sie hat. Schon jetzt sieht KAYAK eine starke Zunahme an Reisen mit Wellnesscharakter, mit Pools als weltweit meistgesuchter Hotelausstattung, gefolgt von Whirlpools, Spas und Fitnessstudios. 60 Prozent der Reisenden legen Wert auf Entspannung, während 13 Prozent Gesundheit und Wohlbefinden in den Vordergrund stellen. Destinationen, die "Longevity"-Angebote (Langlebigkeit) fördern, werden auf der Bucket List von Urlaubern nach oben rutschen.FeedbookingVom Entdecken und Recherchieren von Urlaubszielen in Social Media Feeds, bis zum Bezahlvorgang werden Urlauber soziale Medien zunehmend als eine Buchungsplattform nutzen. Schon heute finden 36 Prozent der Reisenden Inspiration auf sozialen Plattformen - ein Trend, der erwartungsgemäß bis 2030 noch zunehmen wird. KAYAK prognostiziert, dass sich die sozialen Medien in den kommenden Jahren von einer Inspirationsquelle zu einem vollwertigen Reise-Buchungskanal entwickeln werden, Apps und Feeds werden virtuelle Schaufenster für Reisebüros und -anbieter.Virtuelle ReisenIm Jahr 2030 werden Features wie holografische Concierges und automatische Flugpreiserstattungen zum Reisealltag gehören. Urlauber erwarten, dass ihnen Hotels künftig eine virtuelle Hotelzimmervorschau (35 Prozent) und virtuelle Rundgänge online anbieten. Fast zehn Prozent der Fluggäste gehen zudem davon aus, dass VR-Unterhaltung (Virtual Reality) für ein immersives Erlebnis während des Fluges sorgen wird. Durch innovative Technologien wird zukünftiges Reisen die Erwartungen noch übertreffen.RNI: Reisen mit niedriger IntensitätReisen zu eher unbekannteren Orten werden als Trend und Alternative zu den bekannten Top-Reisezielen zunehmen. Die Sorge vor Übertourismus und um den ökologischen Fußabdruck (14 Prozent) wird zukünftige Reiseentscheidungen zunehmend beeinflussen. Eher abgelegene und unbekannte Ziele werden im Jahr 2030 von Zielen für Urlaubsabenteurer, zum neuen Mainstream und zur Priorität bei bewusst Reisenden.Spirituelle AbenteuerVon stillen Ritualen bis zu Reisen zur Ahnenforschung: Immer mehr Reisende wollen die Erkundung eines Reiseziels mit der Erforschung ihres inneren Selbst verbinden. Abstecher in die Spiritualität, bei denen Urlaub über die körperliche und geistige Entspannung hinausgeht und das innerste Selbst wachsen und heilen kann, werden bis 2030 für immer mehr Reisende relevant werden.Untreue-ProgrammeKundenbindungsprogramme werden sich an die gesteigerten Anforderungen preisbewusster Reisender anpassen. Schon jetzt wünschen sich 29 Prozent der Reisenden stärker personalisierte Treueprämien, wie zum Beispiel eine Rückerstattungen, wenn der Preis für das Flugticket sinkt (32 Prozent). 72 Prozent der Reisenden gehen davon aus, dass das Preisniveau für Reisen in Zukunft weiter ansteigen wird. Daher bleibt die Suche nach Sparangeboten auch weiterhin wichtig. Und um von solchen zu profitieren, scheuen sie sich auch nicht davor, zwischen Marken zu wechseln.Reise-Enthusiasten, die schon jetzt voll im Trend liegen möchten, packt KAYAK einen Spickzettel an den Koffer:Out- Alle Details einer Reise einzeln im Internet zu recherchieren.- Nur eine Destination besuchen.- Reisen für eine schnelle, kurze Erholung.- Den Urlaubstraum nur auf dem großen Display buchen.- Sich mit einem weniger-als-perfektem Zimmer zufrieden geben.- Mit dem Strom schwimmen.- Traditionelle Urlaubsreisen.- Auf nur eine Airline festlegen.In- Den KI-Agenten machen lassen.- Mehrere Stopps einlegen und gleich mehrere Ziele von der Bucket List streichen.- Reisen mit Laaaaaaaaaaaaaaaaangzeit-Erholungseffekt.- Urlaub direkt über das 'gram buchen.- Sich vorab beim virtuellen Hotelrundgang vom Meerblick, Pool und Spa-Bereich überzeugen lassen.- Unbekanntere Ziele besuchen.- Selbstfindung auf die Reiseroute legen.- Markentreue ist out: Gebucht wird, wo es das beste Angebot gibt.Weitere Informationen zum What-the-Future Reisetrends-Report von KAYAK finden Sie hier (https://www.kayak.de/wtf-report).*Über die MethodikZur UmfragePureSpectrum hat 9.112 Personen im Alter von mindestens 18 Jahren in Deutschland, den USA, Großbritannien, Kanada, Brasilien, Frankreich, Dänemark und Schweden befragt, die mindestens einmal im Jahr zu Freizeitzwecken international reisen. Die Umfrage wurde online durchgeführt. In den USA wurde eine Stichprobe von 2.000 Personen befragt, für alle anderen Märkte wurde eine Mindeststichprobe von 1.000 Personen befragt. Die Umfrage wurde im Zeitraum vom 13. bis 20. August 2024 durchgeführt.Zur KAYAK-DatenanalyseDie Daten basieren auf Hotelsuchen auf KAYAK und zugehörigen Marken im Zeitraum zwischen dem 1. September 2023 und dem 15. September 2024 für Aufenthalte zwischen dem 1. Januar 2024 und dem 31. Dezember 2024.Über The Future LaboratoryThe Future Laboratory ist eines der renommiertesten Zukunftsinstitute weltweit. Mit einer einzigartigen Mischung aus Trendprognosen, Konsumentenwissen, Markenstrategie und Innovation trägt das Unternehmen seit 2001 dazu bei, Unternehmen zu gestalten, zu inspirieren und zukunftssicher zu machen.Über KAYAKKAYAK (https://www.kayak.de/), Teil der Booking Holdings (NASDAQ: BKNG), ist die weltweit führende Reisesuchmaschine. Über KAYAKKAYAK (https://www.kayak.de/), Teil der Booking Holdings (NASDAQ: BKNG), ist die weltweit führende Reisesuchmaschine. Mit Milliarden von Suchanfragen auf unseren Plattformen helfen wir Menschen dabei, ihren perfekten Flug, Unterkunft, Mietwagen und ihr Urlaubspaket zu finden. Wir unterstützen auch Geschäftsreisende mit unserer Lösung für Geschäftsreisen (https://www.kayak.de/business).