Funchal (ots) -Arthrose - eine fortschreitende Verschleißerkrankung, die zwangsläufig in einer OP endet, oder? Nein! - sagt Arthrosespezialist Dr. Wolfgang Feil. Mit bahnbrechenden Erkenntnissen aus jahrzehntelanger Forschungsarbeit kann der Sportwissenschaftler und Biologe belegen, dass Arthrose heilbar ist. Worauf die Dr. Feil Strategie basiert und wie Patienten innerhalb eines Jahres ihre Gesundheit zurückerlangen können, erfahren Sie hier!Lange Zeit galt Arthrose als nicht heilbar. Die schmerzhaften Gelenkbeschwerden, unter denen knapp ein Fünftel der Deutschen leiden, wurden auf einen degenerativen Verschleiß des Gelenkknorpels zurückgeführt. So gingen Mediziner davon aus, dass eine langfristige mechanische Überlastung der Gelenke maßgeblich für die Abnutzung des Knorpels verantwortlich ist und dieser unwiederbringlich reduziert wird. Für Betroffene gab es nur eine Chance, ihre Gesundheit wiederherzustellen: Sie mussten sich einer Operation unterziehen. Mit den neuesten Erkenntnissen wendet sich das Blatt und Patienten können wieder Hoffnung schöpfen. "Nach jahrelanger Forschungsarbeit können wir heute belegen, dass chronisch-entzündliche Prozesse eine zentrale Rolle für die Entstehung von Arthrose spielen", verrät Bestsellerautor Dr. Wolfgang Feil. "Im Umkehrschluss bedeutet das, dass sie auch den Schlüssel zur Heilung dieser Krankheit darstellen können.""Im weiteren Verlauf der Forschung im Bereich der Gelenkknorpelregeneration konnten wir den Schalter zum Start der Regenerationsprozesse identifizieren und haben seitdem schon vielen Patienten dabei geholfen, ihre Arthrose ganz ohne OP auszuheilen und wieder vollständig gesund zu werden", ergänzt der Sportwissenschaftler und Biologe, der zu den weltweit führenden Arthroseexperten zählt. Mit einer tiefgreifenden Expertise, einem umfangreichen multidisziplinären Erfahrungsschatz und der Fähigkeit, komplexe medizinische Informationen in praktische und anwendbare Strategien umzusetzen, liefert Dr. Wolfgang Feil Arthroseerkrankten in seinem neuen SPIEGEL-Bestseller "Arthrose endlich heilen" die Grundlage dafür, ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Parallel dazu bietet er einen vierwöchigen Onlinekurs an, der Patienten bei der Umsetzung seiner bahnbrechenden Dr. Feil Strategie intensiv unterstützt und begleitet.Arthrosespezialist Dr. Wolfgang Feil: Die Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Heilung von ArthroseWährend seiner über zwanzigjährigen Forschungsarbeit hat Dr. Wolfgang Feil bereits beobachten können, dass Gelenkknorpel unter bestimmten Voraussetzungen dazu in der Lage ist, aus eigener Kraft zu regenerieren. "Mir war lange bewusst, dass die gängige These der Medizin nicht stimmen konnte", so der Experte. "Mittlerweile konnten wir herausfinden, was den Regenerationsprozess auslöst und wie er sich steuern lässt, sodass unsere Forschungsergebnisse gezielt zur Heilung von Arthroseerkrankungen eingesetzt werden können." Die Strategie, die dabei zum Einsatz kommt, basiert auf vier elementaren Bausteinen: Mithilfe von entzündungshemmender Ernährung, Bewegung mit doppelter Gelenkaktivierung, Stärkung der psychischen Gesundheit und dem Einsatz bestimmter Nährstoffe werden die Selbstheilungskräfte der Betroffenen gezielt aktiviert.In seinem SPIEGEL-Bestseller "Arthrose endlich heilen" teilt Dr. Wolfgang Feil seine bahnbrechenden Erkenntnisse in Form einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Arthroseerkrankten bereits innerhalb kurzer Zeit eine deutliche Linderung ihrer Symptome ermöglicht. "Die stark ausgeprägte Entzündungsreaktion im erkrankten Gelenk macht es notwendig, dass alle vier Bausteine gleichzeitig zum Einsatz kommen", erklärt er. "Deswegen setze ich in meinem Buch auf grundlegendes Wissen und praktische Ansätze, mit denen Betroffene die vier Bereiche nachhaltig in ihren Alltag integrieren und dadurch Schritt für Schritt ihre Gesundheit zurückerlangen können." Ergänzend dazu führt Dr. Wolfgang Feil in seinem neuesten Werk diverse Fallbeispiele aus der Praxis an und veröffentlicht aktuelle Statements und Bestätigungen der Dr. Feil Strategie von Professoren, Medizinern und Fachverbänden.Im Kampf gegen Volkskrankheiten: Wie Bestsellerautor Dr. Wolfgang Feil Patienten ihre Gesundheit zurückbringtWerden die Inhalte des SPIEGEL-Bestsellers "Arthrose endlich heilen" wie beschrieben umgesetzt, können unter Arthrose Leidende bereits nach wenigen Wochen mit einer Erhöhung der Gelenkbeweglichkeit und einer deutlichen Linderung der Schmerzen rechnen. "Bis der Knorpel sich vollständig regeneriert hat und die Arthrose als geheilt gilt, dauert es unserer Erfahrung nach etwa zwölf Monate", so der Arthrosespezialist. Wer sich auf dem Weg zur Ausheilung der Krankheit eine intensive Unterstützung und persönliche Betreuung wünscht, kann parallel zum SPIEGEL-Bestseller einen vierwöchigen Onlinekurs buchen und von täglichem Input profitieren. Damit ermöglicht der Sportwissenschaftler und Biologe es Betroffenen, ihre vollständige Gesundheit auch ohne Operation innerhalb eines Jahres zurückzuerlangen.In seinen mehr als drei Jahrzehnten Praxiserfahrung hat sich Dr. Wolfgang Feil der Betreuung, Ernährungssteuerung und Vorbereitung von Spitzensportlern, Olympiasiegern und Weltmeistern verschrieben und war beispielsweise für die deutsche Handballnationalmannschaft und den Fußballbundesligisten Hoffenheim tätig. Währenddessen betrieb er über zwanzig Jahre intensive und wissenschaftlich basierte Forschungsarbeit im Bereich der Gelenkknorpelregeneration, um schließlich beweisen zu können: Arthrose ist heilbar! "So wie wir den 'Heilungsschalter' für Arthrose gefunden haben, werden wir zukünftig auf Methoden für die Heilung weiterer Volkskrankheiten finden und veröffentlichen", verrät Bestsellerautor Dr. Wolfgang Feil über seine Mission. Langfristig möchte er mit seiner Forschungsarbeit und ganzheitlichen Therapieansätzen dazu beitragen, die Lebensqualität von Patienten auf der ganzen Welt zu verbessern.Sie leiden unter Schmerzen und Bewegungseinschränkungen aufgrund von Arthrose und suchen nach einer funktionierenden und nachhaltigen Lösung? Lesen Sie jetzt den SPIEGEL-Bestseller "Arthrose endlich heilen (https://www.dr-feil.com/gu-arthrose)" von Dr. Wolfgang Feil und erfahren Sie alles über seine revolutionäre Strategie zur Knorpelregeneration!