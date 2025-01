EQS-News: Tejeda / Schlagwort(e): Sonstiges

Die malerische Gemeinde Tejeda, im Herzen von Gran Canaria gelegen und offiziell als eine der schönsten Städte Spaniens anerkannt, bereitet sich mit Hingabe auf das Mandelblütenfest 2025 vor.

Mit liebevoller Sorgfalt putzt sich das Dorf heraus, um eines der bedeutendsten Ereignisse des Jahres zu feiern: die Fiestas del Almendro en Flor. Dieses Fest, das als nationales touristisches Highlight gilt, verbindet Natur, Kultur und Gastronomie auf unvergleichliche Weise. Ein visuelles und kulturelles Spektakel

Die Mandelblüte verwandelt Tejeda in ein Meer aus zarten Weiß- und Rosatönen. Die majestätische Landschaft und die frische Brise der Mandelblüten schaffen eine magische Atmosphäre, die Herzen höherschlagen lässt. Doch das Mandelblütenfest bietet weit mehr als nur eine spektakuläre Naturkulisse. Besucher können in die lebendige Kultur Gran Canarias eintauchen: traditionelle Folkloreaufführungen, Handwerksmärkte, Workshops und ein vielfältiges gastronomisches Angebot bringen die reiche Geschichte und die tief verwurzelten Traditionen Tejedas zum Leben. Die Mandeln - Stars der Gastronomie

Kulinarisch stehen die Mandeln im Mittelpunkt. Von handgefertigtem Marzipan über köstliche Kekse bis hin zu edlem Nougat - jedes Produkt wird mit Hingabe und lokalen Zutaten wie Mandeln und Honig hergestellt. Ein Bissen genügt, um den authentischen Geschmack Gran Canarias zu erleben. Ein Fest für Besucher aus aller Welt

Das Mandelblütenfest ist nicht nur eine Hommage an die Natur und die Traditionen, sondern auch eine Gelegenheit, Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt zusammenzubringen. Der Touristentag, der fester Bestandteil des Programms ist, ehrt die Tausenden von Besuchern, die jedes Jahr nach Tejeda reisen, um diese einzigartige Erfahrung zu teilen. Tauchen Sie ein in die Magie von Tejeda, erleben Sie die herzliche Gastfreundschaft seiner Menschen und lassen Sie sich von der Schönheit der Mandelblüten verzaubern. Das Mandelblütenfest 2025 wartet auf Sie! Laut Francisco Perera, Bürgermeister von Tejeda, "sind die Fiestas del Almendro en Flor de Tejeda nicht nur ein wichtiges Fest für unsere Gemeinde, sondern auch für die gesamte Insel Gran Canaria. Tejeda ist nicht nur eine der schönsten Städte Spaniens; es ist ein Ort, an dem Tradition und Gastfreundschaft an jeder Ecke spürbar sind. Unsere Feste bieten die perfekte Gelegenheit, die Bräuche unserer Vorfahren zu entdecken, den freundlichen und einladenden Charakter unserer Gemeinschaft zu genießen und die Essenz der kanarischen Kultur hautnah zu erleben".

