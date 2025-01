Hamburg (ots) -Pistazien liegen bei den Deutschen voll im Trend. Egal, ob als ganze Nuss, Eiscreme, pikante Snacks oder gehypte Schokolade - die grüne Delikatesse erobert die Herzen der Verbrauchenden. Die aktuelle Appinio-Studie hat 1.000 Deutsche, repräsentativ für Alter und Geschlecht, zu ihren Vorlieben und dem Hype rund um Pistazienprodukte befragt.- 91 % der Deutschen mögen Pistazien oder Lebensmittel mit Pistazienaroma - Frauen (93 %) häufiger als Männer (88 %).- Pistazienprodukte erfreuen sich steigender Beliebtheit: 27 % derjenigen, die Pistazienprodukte mögen, haben in den letzten sechs Monaten mehr davon konsumiert.- Ganze Pistazien sind der unangefochtene Favorit, gefolgt von Pistazien-Eiscreme, pikanten Snacks und Pistazien-Schokolade.Pistazien als Genussmittel Nr. 1Ganze Pistazien stehen an der Spitze der Beliebtheitsskala: 23 % der Deutschen geben an, sie ständig zu konsumieren, 36 % häufig und weitere 23 % gelegentlich. Pistazien-Eiscreme folgt auf Platz zwei, während pikante Snacks und Schokolade mit Pistazien ebenfalls hoch im Kurs stehen. Ein klarer Trend: Pistazien werden vielseitig konsumiert und bieten für jeden Geschmack etwas.Die gehypte Dubai-Schokolade: Ein umstrittenes TrendproduktDie Dubai-Schokolade ist ein Paradebeispiel für den aktuellen Pistazien-Trend. 93 % der Deutschen kennen das Produkt, und 41 % haben es bereits probiert. Besonders beliebt ist die Schokolade bei den 16- bis 34-Jährigen, wobei sie bei den 25- bis 34-Jährigen nahezu allen Befragten bekannt ist (96 %).Der Geschmack der Dubai-Schokolade überzeugt viele: 28 % derjenigen, die sie probiert haben, bewerten sie als "sehr gut", 34 % als "gut", und 22 % geben an, dass sie ihnen "eher" geschmeckt hat. Gleichzeitig sieht etwa jeder Fünfte Verbesserungspotenzial, da 17 % die Schokolade (eher) nicht geschmeckt hat.Interessant ist, dass für 40 % derjenigen, die die Dubai-Schokolade probiert haben, das Herkunftsland keine Rolle spielt. Nur 21 % derjenigen, die das Produkt kennen, legen Wert darauf, dass die Schokolade aus Dubai stammt. Gleichzeitig hat der Hype um das Produkt auch Schattenseiten: 60 % derjenigen, die von der Dubai-Schokolade gehört haben, sind über Warnungen der deutschen Lebensmittelaufsicht bezüglich importierter Produkte informiert.Blick in die Zukunft des Pistazien-HypesDer Hype um Pistazienprodukte ist in aller Munde: 81 % der Deutschen haben ihn wahrgenommen. Allerdings gehen 51 % davon aus, dass der Trend in 2025 abflachen wird. Gleichzeitig wünscht sich ein großer Teil neue Pistazienprodukte, insbesondere in Kategorien wie Eiscreme (38 %), Kuchen (34 %) und Milchshakes (31 %).Zitation: Die Umfrage wurde vom 6. bis zum 7.Januar 2025 von Appinio durchgeführt. Befragt wurden 1.000 Personen in Deutschland zwischen 16 und 65 Jahren, national repräsentativ für Alter und Geschlecht.Weitere Informationen und die vollständigen Ergebnisse der Studie finden Sie im Appinio Dashboard (https://research.appinio.com/#/en/survey/public/j4wLmnRmq).Über AppinioAppinio ist ein globales Marktforschungsunternehmen, das eine KI-gestützte Insights-Plattform mit Expertenberatung kombiniert. In über 190 Märkten aktiv, liefert Appinio umsetzbare Consumer Insights in Echtzeit und unterstützt Unternehmen dabei, bessere Entscheidungen zu treffen. Appinio setzt wissenschaftlich fundierte, innovative Forschungsmethoden ein, um reale Ergebnisse mit höchster Genauigkeit vorherzusagen. Mit über 3.000 Kunden weltweit ist Appinio das am schnellsten wachsende Marktforschungsunternehmen Europas. Das Unternehmen wurde 2014 von Jonathan Kurfess (Chairman), Max Honig (CEO) und Kai Granaß (CTO) gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hamburg. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.appinio.com/de/.Pressekontakt:Appinio GmbHVerena MollPR & Marketing Managerpresse@appinio.com+49 40 87409531Original-Content von: appinio GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119258/5950369