Weiterstadt (ots) -› Mit 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) kombinierter Vierzylinder 2,0 TSI leistet 150 kW (204 PS) (Škoda Octavia Selection/Sportline/Tour 2,0 TSI DSG 4x4 150 kW (204 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,7 - 7,1 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 152 - 162 g/km; CO2-Klasse: E - F; Škoda Octavia Combi Selection/Sportline/Tour 2,0 TSI DSG 4x4 150 kW (204 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,8 - 7,3 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 155 - 165 g/km; CO2-Klasse: E - F)› Antriebsportfolio jetzt komplett: vier Benzin- und zwei Dieselaggregate, auf Wunsch mit Mild-Hybridtechnologie, Front- und Allradoptionen plus RS-Version (Škoda Octavia RS 2,0 TSI DSG 195 kW (265 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,4 - 7,8 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 146 - 178 g/km; CO2-Klasse: E - G; Škoda Octavia Combi RS 2,0 TSI DSG 195 kW (265 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,4 - 7,8 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 146 - 178 g/km; CO2-Klasse: E - G)› Neue Motor-Getriebe-Variante mit Allradantrieb für Octavia Selection, Octavia Tour und Octavia Sportline sowie deren Kombivarianten erhältlichŠkoda erweitert die aufgewertete Octavia-Familie um eine attraktive Allradvariante. Hierfür setzt der tschechische Autohersteller auf den Vierzylinder mit 2,0 Liter Hubraum und 7-Gang-DSG, der 150 kW (204 PS) leistet. Die Einstiegspreise für den 2,0 TSI DSG 4x4 150 kW (204 PS) beginnen bei 39.760 Euro für den Octavia Selection 4x4, der Octavia Combi Selection 4x4 startet bei 40.460 Euro.Der 2,0 TSI-Motor spritzt den Kraftstoff mit einem Druck von 350 bar direkt ein und verfügt über einen variablen Ventilhub. Eine überarbeitete Luftansaugung und minimierte Reibungsverluste tragen zu einer gesteigerten Kraftausbeute bei. Die Leistungsstufe mit 150 kW (204 PS) geht serienmäßig mit Allradantrieb an den Start. Sie arbeitet mit einer erhöhten Kompression von 12,2:1 und entwickelt 10 kW (14 PS) mehr als die vorherige Motorversion (Škoda Octavia 2,0 TSI DSG 4x4 140 kW (190 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,2 - 6,2 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 142 - 143 g/km; CO2-Klasse: C - C; Škoda Octavia Combi 2,0 TSI DSG 4x4 140 kW (190 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,2 -6,2 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 142 - 143 g/km; CO2-Klasse: C - C).Die neue 4x4-Variante steht sowohl als Octavia Selection als auch in der dynamischen Designlinie Sportline und als umfangreich ausgestatteter Octavia Tour zur Wahl.Aufgewerteter Škoda Octavia überzeugt mit vielseitigem MotorenportfolioFür den überarbeiteten Octavia bietet Škoda eine Palette an technisch fortschrittlichen und effizienten Vierzylindern an, die vier Benzin- und zwei Dieselaggregate sowie zwei Mild-Hybridoptionen umfasst. Das Leistungsspektrum der Einstiegsmotorisierungen beginnt beim 1,5 TSI mit 85 kW (115 PS) (Škoda Octavia Essence/Selection/Tour 1,5 TSI ACT 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,8 - 6,5 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 109 - 148 g/km; CO2-Klasse: C - E; Škoda Octavia Essence/Selection 1,5 TSI ACT mHEV DSG 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,6 - 6,1 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 104 - 139 g/km; CO2-Klasse: C - E; Škoda Octavia Combi Essence/Selection/Tour 1,5 TSI ACT 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,8 - 6,5 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 109 - 148 g/km; CO2-Klasse: C - E; Škoda Octavia Combi Essence/Selection 1,5 TSI ACT mHEV DSG 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,6 - 6,1 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 104 - 139 g/km; CO2-Klasse: C - E). Nach oben hin rundet der 195 kW (265 PS) starke Octavia RS das Angebot hin ab.Alle Informationen zu Ausstattungen sowie Motor-Getriebe-Varianten des Škoda Octavia finden Sie auf skoda-media.de.Škoda Octavia - Verbrauchs- und EmissionsangabenŠkoda Octavia Essence/Selection/Tour 1,5 TSI ACT 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,8 - 6,5 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 109 - 148 g/km; CO2-Klasse: C - EŠkoda Octavia Essence/Selection 1,5 TSI ACT mHEV DSG 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,6 - 6,1 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 104 - 139 g/km; CO2-Klasse: C - EŠkoda Octavia Selection/Sportline/Tour 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,9 - 6,6 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 111 - 150 g/km; CO2-Klasse: C - EŠkoda Octavia Selection/Sportline 1,5 TSI ACT mHEV DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,5 - 6,1 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 103 - 139 g/km; CO2-Klasse: C - EŠkoda Octavia Selection/Sportline/Tour 2,0 TSI DSG 4x4 150 kW (204 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,7 - 7,1 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 152 - 162 g/km; CO2-Klasse: E - FŠkoda Octavia RS 2,0 TSI DSG 195 kW (265 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,4 - 7,8 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 146 - 178 g/km; CO2-Klasse: E - GŠkoda Octavia Essence/Selection/Tour 2,0 TDI 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,0 - 5,2 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 104 - 136 g/km; CO2-Klasse: C - EŠkoda Octavia Selection/Sportline/Tour 2,0 TDI DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,1 - 5,3 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 108 - 140 g/km; CO2-Klasse: C - EŠkoda Octavia Combi Essence/Selection/Tour 1,5 TSI ACT 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,8 - 6,5 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 109 - 148 g/km; CO2-Klasse: C - E;Škoda Octavia Combi Essence/Selection 1,5 TSI ACT mHEV DSG 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,6 - 6,1 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 104 - 139 g/km; CO2-Klasse: C - EŠkoda Octavia Combi Selection/Sportline/Tour 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,9 - 6,6 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 111 - 150 g/km; CO2-Klasse: C - EŠkoda Octavia Combi Selection/Sportline 1,5 TSI ACT mHEV DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,5 - 6,1 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 103 - 139 g/km; CO2-Klasse: C - EŠkoda Octavia Combi Selection/Sportline/Tour 2,0 TSI DSG 4x4 150 kW (204 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,8 - 7,3 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 155 - 165 g/km; CO2-Klasse: E - FŠkoda Octavia Combi RS 2,0 TSI DSG 195 kW (265 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,4 - 7,8 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 146 - 178 g/km; CO2-Klasse: E - GŠkoda Octavia Combi Essence/Selection/Tour 2,0 TDI 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,0 - 5,2 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 104 - 136 g/km; CO2-Klasse: C - EŠkoda Octavia Combi Selection/Sportline/Tour 2,0 TDI DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,1 - 5,3 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 108 - 140 g/km; CO2-Klasse: C - EŠkoda Octavia und Octavia Combi - Motor-Getriebe-Varianten und Einstiegspreise in EuroMotorisierung, Getriebe, Antrieb, Limousine, Kombi1,5 TSI 85 kW (115 PS), 6-Gang manuell, Front, 27.790, 28.4901,5 TSI 85 kW (115 PS) mHEV, 7-Gang-DSG, Front, 30.410, 31.1101,5 TSI 110 kW (150 PS), 6-Gang-manuell, Front, 33.560, 34.2601,5 TSI 110 kW (150 PS) mHEV, 7-Gang-DSG, Front, 36.160, 36.8602,0 TSI 150 kW (204 PS), 7-Gang-DSG, 4x4, 39.760, 40.4602,0 TSI 195 kW (265 PS), 7-Gang-DSG, Front, 47.770, 48.5702,0 TDI 85 kW (115 PS), 6-Gang manuell, Front, 31.510, 32.2102,0 TDI 110 kW (150 PS), 7-Gang-DSG, Front, 37.890, 38.590