Hannover (ots) -Aller Anfang ist schwer - ein Grundsatz, der auch auf die Fotografie und das Filmemachen zutrifft. Mit der Foto & Film Akademie hat es sich Edmond Rätzel zur Aufgabe gemacht, Fotografen und Filmemachern dabei zu helfen, den Einstieg in die Branche erfolgreich zu meistern. Mit einer intensiv erprobten Strategie bietet er seinen Klienten Beratung in den Bereichen Kundenakquise, Mitarbeitergewinnung und Digitalisierung. Wie Anfänger mit der Foto & Film Akademie zum Profi werden, erfahren Sie hier.Viele Menschen, die lernen möchten, wie man richtig fotografiert oder filmt, merken schnell, wie überwältigend der Einstieg sein kann. Die Kamera, die anfangs noch leicht zu handhaben schien, stellt sich schnell als unübersichtliches Wirrwarr von Funktionen und Einstellungen heraus. Hinzu kommen Probleme mit der Bildgestaltung: Anstatt sich auf die kreative Arbeit zu konzentrieren, stehen Anfänger vor der Herausforderung, Fotos und Videos ansprechend zu gestalten, um ihre Ideen optimal umzusetzen. Zwischen Technik, Licht und Perspektive wissen sie schlichtweg nicht, worauf es dabei wirklich ankommt. "Es ist nicht ein Mangel an Kreativität, der vielen Einsteigern im Weg steht, sondern der fehlende Überblick über die Technik", sagt Edmond Rätzel von der Foto & Film Akademie. "Ohne ein klares Verständnis der Grundlagen fällt es schwer, das kreative Potenzial voll auszuschöpfen.""Mit einer klaren Anleitung und einem strukturierten Plan wird der Einstieg in die Fotografie und das Filmen deutlich einfacher", fährt der Experte fort. "So lernen Anfänger Schritt für Schritt, wie sie technische Hürden gezielt überwinden und ihre Ideen kreativ umsetzen können." Edmond Rätzel kennt die Branche genau, denn er ist selbst als Produktfotograf tätig. Mit der Foto & Film Akademie bietet er sowohl angehenden als auch erfahrenen Fotografen und Filmemachern eine strukturierte und praxisorientierte Herangehensweise, die ihnen dabei hilft, den nächsten Schritt auf der Karriereleiter zu machen. Wie der Weg vom Anfänger zum Profi gelingt, veranschaulicht Edmond Rätzel aus Erfahrung anhand der folgenden zehn Tipps aus seiner Foto & Film Akademie.1. Aufgeräumten Hintergrund gewährleistenZunächst sollten Einsteiger unbedingt darauf achten, dass der Hintergrund nicht von ihrem Hauptmotiv ablenkt. Störende oder ungewollte Elemente können die Bildwirkung stören. Daher ist es wichtig, den Hintergrund vor der Aufnahme zu überprüfen und gegebenenfalls zu optimieren.2. Lichtquelle beachtenDas Licht hat einen enormen Einfluss auf die Stimmung eines Bildes. Entsprechend wichtig ist es, sich darüber Gedanken zu machen, woher das Licht kommt - und das Motiv anschließend entsprechend zu positionieren, um mit Schatten und Highlights interessante Effekte zu erzielen.3. Mit Kameraeinstellungen experimentierenBlende, ISO und Verschlusszeit sind entscheidende Parameter für die Belichtung und Stimmung eines Bildes. Indem Anfänger mit diesen Einstellungen experimentieren, können sie lernen, wie sie die Wirkung eines Fotos beeinflussen - und sie dadurch gezielt für kreative Ideen nutzen.4. Drittregel für kreative Bildgestaltung nutzenKomposition ist mehr als nur das Einfangen eines Motivs. Mit der Drittelregel kann ein Bild mit zwei senkrechten und zwei waagerechten Linien gedanklich in neun Teile unterteilt werden. Indem das Hauptmotiv entlang der Linien oder an den Schnittpunkten platziert wird, wirkt das Bild ausgewogener und dynamischer. Diese Technik hilft, das Bild interessanter zu gestalten und lenkt den Blick des Betrachters gezielt, ohne dass es zu statisch oder symmetrisch wirkt. So erhält das Bild mehr Spannung und visuelle Harmonie.5. Präzise Schärfe sicherstellenBesonders bei Porträts und Produktaufnahmen ist es entscheidend, dass der Fokus exakt auf dem Hauptmotiv liegt. Nur so erzielen Anfänger ein klares und professionelles Ergebnis, das die Aufmerksamkeit des Betrachters auf das Wesentliche lenkt.6. Details überprüfenKleine Details wie unordentliche Kleidung oder lose Haare bei Personenaufnahmen beziehungsweise sichtbare Staubspuren oder unschöne Fingerabdrücke bei Produktaufnahmen können die Bildwirkung beeinträchtigen. Vor dem Auslösen sollte daher unbedingt ein letzter Check erfolgen, um sicherzustellen, dass alles gut aussieht.7. Goldene Stunden nutzenDie sogenannten goldenen Stunden rund um den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang bieten besonders weiches und warmes Licht. Sie eignen sich daher hervorragend, um stimmungsvolle und ansprechende Fotos zu schießen. Außerdem sind sie für fast alle Arten von Fotografie vorteilhaft.8. Stativ verwendenFür Langzeitbelichtungen, scharfe Produktbilder oder Nachtfotografie ist ein Stativ unverzichtbar. Es sorgt dafür, dass keine Verwacklungen entstehen, was besonders bei längeren Belichtungszeiten wichtig ist.9. Verschiedene Perspektiven ausprobierenWer nur auf Augenhöhe fotografiert, verpasst oft spannende Perspektiven. Aus diesem Grund sollten Einsteiger regelmäßig auch ungewöhnliche Blickwinkel austesten, um ihren Bildern mehr Dynamik zu verleihen.10. Equipment kennenlernenJedes Kameraequipment hat seine Eigenheiten. Nur Einsteiger, die sich mit den technischen Möglichkeiten und individuellen Grenzen ihrer Kamera und ihres Objektivs vertraut machen, können sie anschließend gezielt für ihre Fotografie einsetzen.Fotografieren ist Ihre Leidenschaft und Sie möchten diese Passion zum Beruf machen? Oder haben Sie sich als Filmemacher bereits selbstständig gemacht, warten jedoch noch auf den großen Durchbruch? Dann profitieren Sie jetzt von Edmond Rätzels Erfahrung und vereinbaren Sie einen unverbindlichen Termin - denn die Erstgespräche bei Edmond Rätzel (https://foto-film-akademie.de/) kosten nichts!Pressekontakt:E-Mail: kontakt@edmond-raetzel.deWebseite: https://edmond-raetzel.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Edmond Rätzel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160372/5950394