Düsseldorf (ots) -Das OneTouch Ultra Plus Reflect® Blutzuckermessgerät wurde von der Verbraucherorganisation Stiftung Warentest mit dem Qualitätsurteil "Sehr gut" (1,5) ausgezeichnet. Im aktuellen Test (November 2024) von 7 Blutzuckermessgeräten schnitt das Produkt von LifeScan als eines von zwei Geräten** mit der Bestnote ab. Eine regelmäßige Blutzuckermessung ist essentiell für ein effektives Diabetesmanagement und die Vermeidung von Folgeerkrankungen. Mit dem OneTouch Ultra Plus Reflect® erhalten Diabetiker ein zuverlässiges und einfach zu bedienendes Messgerät für die tägliche Blutzuckerkontrolle.Die Auswahl des richtigen Blutzuckermessgeräts ist für Diabetiker äußerst wichtig, um ihre Krankheit effektiv zu behandeln. So können Patienten ihren Blutzuckerspiegel kontinuierlich selbstüberwachen, was für fundierte Entscheidungen zur Diabetesbehandlung, wie etwa bezüglich Ernährung, Medikamenten und körperlicher Aktivität, unerlässlich ist. Dies trägt zur Aufrechterhaltung eines optimalen Glukosespiegels bei und verringert das Risiko von Langzeitfolgen, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nierenprobleme und Nervenschäden. Darüber hinaus ermöglicht eine konsequente Überwachung dem medizinischen Personal, Behandlungspläne nach Bedarf anzupassen und so eine bessere allgemeine Diabetesbehandlung und eine verbesserte Lebensqualität der Patienten sicherzustellen.Blutzuckermessgeräte im Test: Das OneTouch Ultra Plus Reflect® überzeugtDie Stiftung Warentest untersuchte 2024 insgesamt 7 in Apotheken erhältliche Blutzuckermessgeräte für Diabetiker. Für jedes Gerät wurden 120 Tests durchgeführt, um die Genauigkeit im Vergleich zu Laborergebnissen zu bewerten. Das OneTouch Ultra Plus Reflect® Messgerät von LifeScan überzeugte insbesondere in den Kategorien Genauigkeit, einfache Inbetriebnahme, Handhabung sowie Anzeige- und Bedienelemente. Ein weiterer Vorteil: Die OneTouch Ultra® Plus Teststreifen gehören zur Preisgruppe 1*** und sind somit auch für Patienten ohne Kostenübernahme durch die Krankenkasse erschwinglich. Erhältlich sind die Teststreifen in Apotheken, Diabetesshops und online.Diabetes in Deutschland: Ein wachsendes GesundheitsproblemIn Deutschland leiden rund 6 Millionen Menschen an Diabetes. Die Zahl der Diabetes-Fälle hat in den letzten Jahrzehnten stetig zugenommen, was größtenteils auf Lebensstilfaktoren wie schlechte Ernährung, Bewegungsmangel und Fettleibigkeit zurückzuführen ist. Insbesondere Typ-2-Diabetes hat in Deutschland sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern stark zugenommen.*Laut Testergebnissen der Stiftung Warentest vom November 2024**Getestet wurden ausschließlich Blutzuckermessgeräte zur Selbstüberwachung, ausgenommen CGM-Systeme***Arzneiversorgungsvertrag zwischen vdek und DAV, Stand 01.11.2024.© 2024 LifeScan IP Holdings, LLC. - DE-UPR-2400021Über LifeScan:Unsere Vision ist die Erschaffung einer Welt ohne Grenzen für Menschen mit Diabetes. LifeScan Inc. ist bei der Blutzuckerkontrolle ein Weltmarktführer. Seit mehr als 40 Jahren setzt sich LifeScan Inc. mit der Marke OneTouch® engagiert dafür ein, die Lebensqualität von Menschen mit Diabetes und deren Betreuer nachhaltig durch die Entwicklung von Produkten, die sich durch einfache Anwendung, Genauigkeit und Vertrauen auszeichnen, zu verbessern. Weltweit benutzen mehr als 20 Millionen Menschen Produkte der Marke OneTouch® als Hilfe beim Diabetes-Management.
www.onetouch.de