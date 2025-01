Köln (ots) -- Kölner Telekommunikationsanbieter bietet modernes Arbeitsmodell- Vielfältige Kultur mit hohem Verständnis für inklusive Kommunikation- Überdurchschnittliche Leistungen im bundesweiten VergleichZum zweiten Mal in Folge hat das renommierte und international tätige Top Employers Institute die Kölner Plusnet GmbH nach einem umfangreichen Zertifizierungsprozess als einen der besten Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet. Als "Top Employer 2025" bietet das auf Geschäftskunden spezialisierte Telekommunikationsunternehmen und hundertprozentige Tochter der EnBW nachweislich beste Arbeitsbedingungen für ihre Mitarbeitenden in einem sich stark wandelnden Branchenumfeld.Viele Unternehmen in Deutschland, große wie kleine, sehen sich durch die Automatisierung von Geschäftsabläufen, die digitale Transformation sowie den Umbau der Kommunikationsnetze für das Gigabit-Zeitalter stark herausgefordert. Plusnet hilft ihnen, sich mit der richtigen Lösung erfolgreich für die Zukunft aufzustellen. Zudem leistet Plusnet durch den Ausbau der energieeffizienten Glasfasertechnologie und offene Netzzugänge (Open Access) einen Beitrag zur nachhaltigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung in Deutschland.Moderne Offices verbunden mit flexiblem ArbeitsmodellDamit das gelingt, müssen aber auch die Mitarbeitenden die richtigen Voraussetzungen für ihre tägliche Arbeit vorfinden. Nur so kann das Unternehmen sicherstellen, stets über hervorragende Fachkräfte sowie Nachwuchstalente am Markt zu verfügen.Bereits vor einigen Jahren hat Plusnet begonnen, die Arbeitsbedingungen an die Bedarfe ihrer Mitarbeitenden anzupassen. Dazu gehören neben einem hochmodernen Arbeitsplatz - vor allem am neuen Hauptsitz in Köln - auch ein flexibles Arbeitsmodell. Dazu zählen bei Plusnet etwa das Arbeiten im Homeoffice an bis zu fünf Tagen pro Woche oder die Möglichkeit der so genannten "Workation", also Remote-Tätigkeit vom europäischen Ausland aus."Jede Lebensphase bringt neue Aufgaben und Herausforderungen mit sich. Wir unterstützen unsere Mitarbeitenden dabei, Beruf und Privatleben bestmöglich zu vereinbaren", kommentiert Thomas Sundermann, Leiter Personal bei Plusnet die Unternehmenskultur. "Unsere Mitarbeitenden arbeiten mobil und remote - wenn sie möchten, fünf Tage die Woche - und bekommen Freiraum für Dinge, die manchmal wichtiger sind als Arbeit. Das ist ein klares Bekenntnis von uns an unser Team - auch in einer Zeit, in der viele Unternehmen wieder Präsenz-Office anordnen."Inklusive, vielfältige Kultur mit zahlreichen GestaltungsmöglichkeitenAber der Erfolg aller Anstrengungen lässt sich nur dann bewerten, wenn man sich als Arbeitgeber auch einer unabhängigen Überprüfung stellt: Das global tätige Top Employers Institute hat Plusnet daher in mehreren Kategorien anhand umfangreicher Interviews und der Überprüfung zahlreicher Messdaten auf den Zahn gefühlt. Dabei ging es beispielsweise um Themen wie Führungsqualitäten, Arbeitsumfeld, Entwicklungs- oder Motivationsangebote sowie eine gelebte Kultur der Wertschätzung."Ein solches unabhängiges Screening ist auch immer eine gute Gelegenheit, Verbesserungspotenziale zu identifizieren und anzugehen", ergänzt Sundermann. Schon heute liegt Plusnet über alle Kategorien hinweg im bundesweiten Vergleich mit knapp 83 Prozent Zielerreichungsquote über dem Durchschnitt aller anderen teilnehmenden Unternehmen."Für uns ist das eine großartige Auszeichnung und gute Basis für gezielte Weiterentwicklung in den relevanten Arbeitsfeldern", so Sundermann weiter. "Deshalb suchen wir Menschen, die Lust haben, die digitale Zukunft mit uns zu gestalten. Ob Generation Golf oder Z, Best Ager oder Boomer, Nerd oder Anzugträger - jeder und jede findet Platz in unserem vielfältigen Team. Was uns eint, ist die gemeinsame Vision, Schrittmacher für die digitale Zukunft in Deutschland zu sein."Die offizielle Preisverleihung findet am 6. Februar in Berlin statt.Über PlusnetDie Plusnet GmbH, eine Tochtergesellschaft der EnBW, ist ein deutsches Telekommunikationsunternehmen mit Fokus auf Geschäftskunden. Plusnet betreibt eine eigene, bundesweite Netzinfrastruktur und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Betrieb unterschiedlicher Breitband-Technologien. Auf Basis ihres umfassenden Know-hows stellt die Plusnet Gruppe mehr als 40.000 Geschäftskunden jeder Größenordnung zuverlässige und hochsichere Sprach- und Datendienste zur Verfügung. Seit 2021 treibt das Unternehmen den Umstieg auf die Zukunftstechnologie Glasfaser voran - durch eigenwirtschaftlichen Ausbau sowie bundesweite Netz-Kooperationen. Darüber hinaus agiert Plusnet als Vermittler zukunftssicherer Glasfasernetze: Über die Glasfaser-Plattform Netbridge können Partner eigene Netze besser auslasten oder zusätzliche Reichweite für eigene Services gewinnen. 