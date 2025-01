Bremen (ots) -Er war Teil des Radsport-Booms in den 1990er-Jahren und einer der weltbesten Sprinter seiner Zeit: Erik Zabel sichert sich sechsmal das grüne Trikot bei der Tour de France, strampelt sich nachhaltig ins Rampenlicht und wird nach Jan Ullrich zum bekanntesten deutschen Radrennfahrer. Die Sportlegende erlebt Erfolge und Siege, sowie Dramen und Tränen. Nach seiner aktiven Karriere gesteht Erik Zabel, systematisch gedopt zu haben. Sohn Rick ist noch ein Baby, als sein Vater 1994 seinen ersten Sieg einfährt. Früh taucht auch er ein in die Faszination des Radsports, unterzeichnet 2013 seinen ersten Profivertrag und überzeugt viele Jahre als sprintstarker Profi-Fahrer. Ganz der Vater eben. Im Sommer 2024 beendet der 30-jährige Rick seine Karriere. Wie oft sich Vater und Sohn heute noch auf den Sattel schwingen, woher die große Liebe für den Radsport kommt und ob die nächste Familiengeneration bereits in die Fußstapfen der beiden Radprofis tritt, erzählen Rick und Erik Zabel am Freitagabend bei 3nach9.Außerdem begrüßen Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo in der Radio Bremen-Talkshow 3nach9 am Freitag, 17. Januar 2025, um 22 Uhr im NDR/Radio Bremen-Fernsehen:Julia-Niharika SenDie Journalistin Julia-Niharika Sen gehört seit vier Jahren zum festen Sprecherteam der "Tagesschau" - seit einem Jahr ist sie auch regelmäßig als "Tagesthemen"-Moderatorin im Einsatz. Diese Aufgabe bewerkstelligt die Norddeutsche mit einer Souveränität, mit der sie auch Abende, an denen die Ampel-Koalition in Deutschland scheitert und Donald Trump künftiger US-Präsident wird, nicht aus der Ruhe bringen. Die geborene Kielerin wird im Alter von 20 und 22 Mutter, studiert Anglistik, Romanistik und Erziehungswissenschaften und arbeitet parallel als Model, um sich etwas Geld zu verdienen. Ursprünglich will sie Lehrerin werden, entschließt sich aber dann für eine journalistische Karriere. Warum sie bereits im Alter von 16 Jahren das elterliche Zuhause verließ und welche enge Bindung sie zu ihrem Vater pflegt, der Mitte der 1960er Jahre aus Indien nach Deutschland kam, berichtet Julia-Niharika Sen im Januar bei 3nach9.Thomas AndersBernd Weidung kennt man vielleicht nicht, bestimmt aber den Mann, der seit Jahrzehnten unter seinem Künstlernamen Thomas Anders Musik macht. Der gebürtige Rheinland-Pfälzer gewinnt im Alter von zehn Jahren einen Nachwuchswettbewerb. Der musikalische Durchbruch gelingt ihm vor genau 40 Jahren: Im Januar 1985 wird Thomas Anders an der Seite von Dieter Bohlen mit dem Hit "You're My Heart, You're My Soul" über Nacht zum gefeierten Superstar. "Ich und Dieter Bohlen waren nie Freunde, wir waren Geschäftspartner", sagt er später. Das Duo "Modern Talking" verkauft dennoch in den 1980er Jahren und bis zur Auflösung im Jahr 2003 insgesamt rund 120 Millionen Tonträger und prägt den Musikgeschmack ganzer Generationen. Seit vielen Jahren ist der selbstgenannte "Gentleman of Music" als Schlagersänger erfolgreich. Im neuen Jahr steht ein weiteres Jubiläum an: 2025 feiern er und seine Frau Silberhochzeit. Welche Rolle eine so genannte "Eroberungspasta" in ihrer Kennenlernphase spielt und mit welchem Wein er und seine Frau auf ihren Ehrentag anstoßen werden, berichtet Thomas Anders bei 3nach9.Katharina SchüttlerKatharina Schüttler sagt man ein Faible für komplizierte, herausfordernde Rollen nach. Auf jeden Fall zählt sie zu den beeindruckendsten und talentiertesten Schauspielerinnen des Landes und wurde jüngst mit dem Theaterpreis Hamburg - Rolf Mares 2024 ausgezeichnet. Bereits mit elf Jahren übernimmt sie erste kleine Rollen in Fernseh-Produktionen und an der Burghofbühne in Dinslaken. Nun dürfen sich ihre Fans auf den Januar freuen. Dann ist sie als Hauptdarstellerin in der spannenden Serie "A Better Place" im Ersten zu sehen. Die achtteilige Serie kreist um die kontroverse Frage, wie eine Welt ohne Gefängnisse aussehen würde. Was hinter der Idee steckt, verrät Katharina Schüttler bei 3nach9.Luklas IrmlerSlackline nennt sich der Sport, wenn man auf einem 2,5 cm breitem "Gummiband" balanciert. Viele stellt das schon in geringer Höhe vor große Herausforderungen. Extremsportler Lukas Irmler hat kürzlich gemeinsam mit dem Profisportler Friedi Kühne einen neuen Weltrekord aufgestellt: Sie bezwangen die höchste Slackline, die je gelaufen wurde - zwischen zwei Heißluftballons in 2.500 Metern Höhe. Damit dieser Rekordversuch glückt, hat sich Lukas Irmler monatelang auf diesen Tag vorbereitet. Kaum vorstellbar, dass der gebürtige Dachauer zu Beginn seiner Slackliner-Karriere unter Höhenangst leidet. Der Vortragsredner bezeichnet sich als sehr vorsichtigen Menschen und ist weit entfernt davon, ein Adrenalinjunkie zu sein. Wie der Rekordhalter seine Höhenangst sukzessive überwunden hat, ob es ihm leichter fällt, mit verbundenen Augen oder im Handstand zu balancieren, und welche Argumente ihn davon abbrachten, mit Megastar Madonna auf Welttournee zu gehen, berichtet Lukas Irmler bei 3nach9.Franz StärkVom Pensionär zum Rosenkavalier: Franz Stärk ist der erste "Golden Bachelor"! Nach zwölf Jahren Single-Dasein macht sich der 73-Jährige aktuell in einem Dating-Format auf die Suche nach einer Frau und der großen Liebe. Auf der Insel Kreta wird er von 18 Rosenanwärterinnen umgarnt. Sein Ziel: am Ende die entscheidende letzte Rose an eine Auserwählte vergeben. Bisher führte der geschiedene zweifache Vater und Großvater ein Leben abseits des Rampenlichts. Das ändert sich aktuell. Er ist überzeugt davon, dass eine Kuppel-Show auch für Leute seines Alters zeitgemäß ist. "Liebe im Alter hat sowieso einen etwas anderen Stellenwert als bei den jüngeren Leuten", sagt der pensionierte stellvertretender Schuldirektor einer Gesamtschule im niedersächsischen Damme. Wie sein Traum-Date aussieht, welche Eigenschaften seine neue Partnerin idealerweise mitbringen muss und ob er diese vielleicht sogar in der Sendung gefunden hat, berichtet Franz Stärk in der Januar-Sendung von 3nach9.