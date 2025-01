Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) -Vantage Markets, eine führende Multi-Asset-Handelsplattform, wird auf der bevorstehenden iFX EXPO Dubai 2025, die vom 14. bis 16. Januar im Dubai World Trade Centre stattfindet, einen bedeutenden Auftritt haben. Der Elite-Sponsor Vantage will seine neuesten Innovationen und sein Engagement für die Unterstützung von Händlern weltweit präsentieren.In einem exklusiven Interview (https://www.linkedin.com/pulse/meet-vantage-proud-elite-sponsor-ifx-expo-dubai-2025-ifxexpo-jfmjf) gab Souhail Fadlallah, Leiter der Geschäftsentwicklung bei Vantage, Einblicke in die Ziele des Unternehmens für die Messe und den Wert, den sie den Teilnehmern bieten soll.Fadlallah betonte, dass Vantage sich dazu verpflichtet hat, Tradern Tools und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die ihre Handelserfahrung verbessern. Besucher des Vantage-Standes können sich über die neuesten Entwicklungen im Bereich der Trading-Plattformen informieren, einschließlich Funktionen zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit und Leistung.Neben Technologie bietet Vantage auch moderne Bildungsressourcen an. Fadlallah wies auf die Lernwerkzeuge des Unternehmens hin, die Tradern wertvolle Einblicke und Schulungsmaterialien bieten, um ihre Fähigkeiten zu verbessern und auf den Finanzmärkten erfolgreich zu sein. Darüber hinaus sind die robusten Affiliate- und Partnerprogramme von Vantage darauf ausgerichtet, das gegenseitige Wachstum und den Erfolg zu fördern, und spiegeln das Engagement des Unternehmens für die Schaffung von Werten für seine Partner wider.Für Vantage geht es bei der Teilnahme an der iFX EXPO Dubai 2025 um mehr als nur um die Präsentation seiner Angebote - es geht darum, Vertrauen aufzubauen und sinnvolle Verbindungen zu fördern. Fadlallah erklärte: "Wir möchten, dass die Teilnehmer die iFX EXPO Dubai mit der klaren Botschaft verlassen, dass Vantage mehr als nur eine Trading-Plattform ist. Wir sind ein Partner, der sich für Innovation, Transparenz und den Erfolg aller unserer Kunden einsetzt."Vantage lädt alle Teilnehmer ein, ihren Stand auf der iFX EXPO Dubai 2025 zu besuchen, um ihr Angebot zu erkunden und mit ihrem Expertenteam in Kontakt zu treten. Die Veranstaltung verspricht, ein Zentrum für Innovation, Einblicke und Befähigung im Handel zu sein.Weitere Informationen zu Vantage und seiner Teilnahme an der iFX EXPO Dubai 2025 finden Sie unter Vantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/).Informationen zu VantageVantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.Mit über 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle eines Börsenmaklers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App sowie eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es der Kundschaft ermöglicht, Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.trade smarter @vantageRISIKOWARNUNG: Der CFD-Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Sie könnten mehr als Ihre ursprüngliche Investition verlieren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2595278/Vantage_Showcase_Innovation_iFX_EXPO_Dubai_2025.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2506103/Vantage_15_Logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vantage-prasentiert-seine-innovationen-auf-der-ifx-expo-dubai-2025-302353015.htmlPressekontakt:Steven Xie,steven.xie@vantagemarkets.comOriginal-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089257/100927939