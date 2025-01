München (ots) -Cyberkriminelle nutzen zunehmend raffinierte Methoden - von Ransomware über gezielte Phishing-Angriffe, Sicherheitslücken bis hin zu staatlich unterstützten Cyberangriffen. Diese Bedrohungen werden durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) verstärkt, was die Angriffe noch gefährlicher und schwerer erkennbar macht.Um sich vor der Vielfalt an Bedrohungen zu schützen, kommt eine Vielzahl an Sicherheitslösungen zum Einsatz. Doch viele Lösungen nicht notwendigerweise mehr Sicherheit: Der Einsatz dieser Lösungen ist oft fragmentiert und nicht optimal aufeinander abgestimmt, was zu ineffizienten Prozessen und Sicherheitsrisiken führt.Der Nutzen einer PlattformlösungModerne Endpoint-Security-Lösungen erfordern mehrere, integrierte Technologien, um die Wirksamkeit des Bedrohungsschutzes zu verbessern. Angesichts dieser An- und Herausforderungen macht es Sinn, auf eine Plattformlösung zu setzen, die darauf abzielt, die IT-Sicherheit von Unternehmen ganzheitlich zu verbessern und deren Bedienung und Verwaltung zu vereinfachen. Eine Plattform integriert mehrere Module, die reibungslos zusammenarbeiten und umfassende Endgeräte-Sicherheit gewährleisten. Dies erhöht nicht nur den Schutz vor Attacken, sondern erleichtert IT-Administratoren auch die Verwaltung der Security-Lösungen.Eine Plattformlösung bietet folgende Vorteile:1. Integration und Synergie: Eine konsolidierte Plattform, wie die DriveLock HYERSECURE Platform (https://eu1.hubs.ly/H0f65vk0), integriert verschiedene Sicherheitsmodule. Dies minimiert die Notwendigkeit, mehrere, isolierte Lösungen zu verwalten, die oft nicht optimal aufeinander abgestimmt sind.2. Einfache Verwaltung: Durch eine zentrale Verwaltungskonsole können IT-Admins alle Sicherheitsmodule effizient und übersichtlich steuern. Dies spart Zeit und reduziert Komplexität.3. Cloud-Betrieb und Outsourcing: Die Nutzung einer Cloud-basierten Plattform ermöglicht eine schnelle Bereitstellung und Aktualisierung der Sicherheitslösungen ohne hohe Investitionskosten. Zudem besteht die Möglichkeit, das Management der Sicherheitslösungen an einen externen Dienstleister auszulagern, was die internen Ressourcen entsprechend entlastet.4. Kompatibilität und Zertifizierungen: Sicherheitslösungen, die nach anerkannten internationalen Standards zertifiziert sind, bieten ein hohes Maß an Vertrauen.Best-of-Breed Lösungen aus Deutschland und EuropaDer führende Security-Spezialist DriveLock verfolgt die Vision, deutsche und europäische Best-of-Breed-Hersteller zu integrieren, um eine gemeinsame europäische Cybersicherheitslösung zu schaffen. Diese Plattform und ihre Komponenten sollen höchsten Sicherheitsanforderungen entsprechen und die Souveränität des europäischen IT-Marktes stärken.Ein Beispiel für die Integration von europäischen Best-of-Breed-Lösungen in die DriveLock HYPERSECURE Platform ist das neue Modul "Human Risk & Awareness". Dieses Modul analysiert das Sicherheitsbewusstsein der Mitarbeitenden, identifiziert gefährdete Geschäftsbereiche, Rollen oder Teams und stärkt diese mithilfe gezielter, individueller Schulungsprogramme.Die Grundvoraussetzungen für Partnerunternehmen und Partnertechnologien, um in die HYPERSECURE Platform aufgenommen zu werden, sind streng. DriveLock arbeitet nur mit Partnern zusammen, deren Lösungen in Deutschland oder Europa qualitätsgeprüft sind und die entsprechenden regulatorischen Anforderungen erfüllen.Einfache Verwaltung und schnelle VerfügbarkeitEin zentraler Vorteil der DriveLock HYPERSECURE Platform (https://eu1.hubs.ly/H0f65vk0) ist die einfache und transparente Verwaltung über eine zentrale Konsole, mit der Kunden ein umfassendes Portfolio an leistungsstarken Sicherheitslösungen effizient managen können. Die Cloud-basierte Plattform ermöglicht die schnelle Verfügbarkeit der Komponenten, ohne hohe Investitions- oder Betriebskosten.Made in GermanyDriveLock-Lösungen werden in Deutschland entwickelt und zeichnen sich durch hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards aus. Dieser Qualitätsanspruch unterstreicht die Zertifizierung von Entwicklung, Support und Betrieb der On-Premises- sowie der Cloud-basierten Plattform nach ISO/IEC27001:2022. Darüber hinaus sind die DriveLock-Lösungen Application Control und Device Control nach Common Criteria EAL3+ zertifiziert.Besuchen Sie unsere Seiten- Für mehr Informationen: www.drivelock.com (https://eu1.hubs.ly/H0f65z70).- LinkedIn: www.linkedin.com/company/drivelockse/Pressekontakt:DriveLock SELandsberger Straße 39681241 MünchenTelefon: +49 (89) 546 36 49-0E-Mail: info@drivelock.comOriginal-Content von: DriveLock SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133500/5950437