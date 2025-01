Erfurt (ots) -Sieben Produktionen für Kinder, die auf den KiKA-Plattformen ihr Publikum finden, sind in insgesamt zwei Kategorien für den 61. Grimme-Preis 2025 nominiert. Neben den beiden Produktionen "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR) und "Stark mit Fidi" (KiKA) können fünf weitere Premieren-Angebote auf die renommierte Auszeichnung hoffen. Innovative Formate und inspirierende Geschichten zeigen die Vielfalt und Qualität der öffentlich-rechtlichen Kindermedien - gebündelt bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player.In der Kategorie Kinder & Jugend (Kinder) wurde das Medienmagazin "Team Timster" nominiert, das dazu einlädt, die Medienwelt explorativ zu entdecken und zu verstehen. Soraya Jamal und Tim Gailus erklären Medien, spüren aktuellen Medientrends nach und machen Lust aufs Ausprobieren und Mitgestalten. Kinderfragen bestimmen die Inhalte - das Themenspektrum reicht dabei von sozialen Medien, Handy, Apps und Gaming bis zu aktuellen Kinofilmen und Buchtipps. "Team Timster" ist eine Koproduktion der Sender rbb und NDR unter Federführung von KiKA. Verantwortliche Redakteurinnen sind Valentina Grazzi (rbb), Ulrike Ziesemer (NDR) und Steffi Warnatzsch-Abra (KiKA).Für die einzigartige Gesamtkonzeption wurde "Stark mit Fidi" in der Spezial-Kategorie Kinder & Jugend nominiert. Die Vorschul-Realserie thematisiert Konflikte in der Familie, mit denen Eltern und Kinder täglich konfrontiert werden. Sei es das abendliche Zähneputzen, der Kampf ums pünktliche Zubettgehen oder das Aushandeln von Medienzeiten. Eltern und Kinder sprechen manchmal unterschiedliche Sprachen und fühlen sich gegenseitig missverstanden. Das Format orientiert sich an den Handlungskonzepten der gewaltfreien Kommunikation und der bedürfnisorientierten Erziehung, immer dabei ist die Fledermaus Fidi aus dem "KiKA-Baumhaus". "Stark mit Fidi" entstand unter der Regie von Monika E. Schweiger. Sie schrieb auch die Drehbücher in Zusammenarbeit mit Helge May und der Familien- und Entwicklungspsychologin Dr. Martina Stotz. Produziert wurde "Stark mit Fidi" von der Lupalipa Media im Auftrag von KiKA. Die redaktionelle Verantwortung bei KiKA trägt Silvia Keil, für die zusätzlichen Online-Inhalte ist Franziska Spanger zuständig.Weitere Angebote, die auf KiKA-Plattformen 2024 Premiere feierten, können sich ebenfalls über eine Nominierung freuen. Mit dabei sind "Checker Tobi - Der Krebs-Check" (BR), "ECHT friends" (ZDF), "Fritzi und Sophie - Grenzenlose Freundschaft" (ARD/MDR/WDR/SWR), "Mein Traum, meine Geschichte" (SWR) und die "Schau in meine Welt!"-Ausgabe "Loreley wird Fußballschiedsrichterin" (rbb).Als weiteres öffentlich-rechtliches Kinderangebot hofft auch der "Unser Sandmännchen"-Kurzfilm "Die Reise zur Traumsandmühle" (rbb) für die besondere Animationsleistung und zeitgemäße Umsetzung in der Kategorie Kinder & Jugend (Spezial) auf eine Auszeichnung.Alle nominierten Angebote sind aktuell zum Streamen auf kika.de und im KiKA-Player verfügbar.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5950429