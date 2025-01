Köln (ots) -Großes Show-Finale für Eckart von Hirschhausen: Am 18. Januar 2025 verabschiedet sich der Moderator von der ARD-Samstagabend-Show "Was kann der Mensch?". In der letzten Ausgabe zeigt er noch einmal, zu welchen spektakulären Höchstleistungen Menschen in der Lage sind und erklärt, warum das so ist.WDR-Unterhaltungschefin Karin Kuhn: "Dr. Eckart von Hirschhausen hat in unseren großen Abendshows mit einer ganz besonderen Mischung aus Entertainment und Wissen Maßstäbe gesetzt. Unserem Publikum hat er neben zahlreichen emotionalen und lustigen Momenten immer einen Mehrwert geboten und das Wissen über uns 'Wunderwerk Mensch' unterhaltsam vermittelt. 'Relevanz und Firlefanz' hieß das wunderbare Motto in seinen mehr als 70 Produktionen. Für sein publizistisches Engagement und seine Kreativität in 15 Jahren Unterhaltungsshows danken wir Eckart von Hirschhausen sehr herzlich!"Eckart von Hirschhausen: "15 Jahre erfolgreich Unterhaltungsfernsehen für den WDR in der ARD zu machen, war mir eine große Ehre. In der letzten Show zeigen wir noch einmal, was öffentlich-rechtliche Unterhaltung kann: Menschen feiern, mitlachen und zwischendurch authentische Gespräche führen mit ungewöhnlichen Wendungen. Eine Sendung erstellt ohne künstliche Intelligenz, dafür mit umso mehr Kompetenz und Herzenswärme. Ein Dank an das großartige Team und die Zuschauerinnen und Zuschauer, die im Studio die Talente und das Format abgefeiert haben. So fällt der Abschied leichter!"Dem ARD-Publikum bleibt Eckart von Hirschhausen mit seinen Dokumentationen und "Wissen vor acht - Erde" erhalten. Montags und mittwochs statt samstags im Ersten.In seiner letzten Samstagabend-Show wird Eckart von Hirschhausen selbst zum Kandidaten: Wird er es schaffen, seine Höhenangst zu überwinden und mit dem Fallschirm aus einem Flugzeug zu springen? Außerdem in der letzten Ausgabe von "Die Hirschhausen Show - Was kann der Mensch?": Extremsportler Lasse von Freier wagt einen unglaublichen Weltrekordversuch und springt im Liegestütz über einen Meter hoch. Und Super-Recognizer Matthias Bregenzer, der von sich behauptet, niemals ein Gesicht zu vergessen, will sich an jeden Bundesligaspieler der letzten 30 Jahre erinnern.Am 18. Januar 2025 um 20.15 Uhr kämpfen zwei prominente Teams um den Sieg. Mit dabei sind Judith Rakers, Uwe Ochsenknecht, Sabine Heinrich und Hans Sigl. Auch die Prominenten müssen mit eigenem Können in Challenges und Spielen glänzen."Die Hirschhausen-Show - Was kann der Mensch?" ist eine Produktion von Ansager & Schnipselmann in Zusammenarbeit mit dem Westdeutschen Rundfunk. Verantwortlicher Redakteur im WDR ist Julius Braun.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5950427