Berlin (ots) -Christophe Hansen, EU-Kommissar für Landwirtschaft und Ernährung, ist ab heute zu seinem ersten Besuch seit Amtsantritt in Berlin. Er spricht am Abend zur Eröffnung der Internationalen Grünen Woche (IGW) und nimmt am Freitagmorgen am Eröffnungsrundgang der Messe teil. Am Freitag und Samstag ist er bei dem vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft organisierten Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) und nimmt an der Berliner Agrarministerkonferenz teil. Mit dem Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft Cem Özdemir wird Kommissar Hansen auch über den Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Deutschland beraten."Ich freue mich sehr, dass ich bei meinem ersten Besuch in Deutschland als EU-Kommissar für Landwirtschaft und Ernährung an der Grünen Woche und dem Globalen Forum für Ernährung und Landwirtschaft teilnehmen kann. Diese beiden Veranstaltungen rücken die Themen Landwirtschaft und Ernährung ins Rampenlicht. Sie bieten eine einzigartige Gelegenheit, mehr über den Reichtum der deutschen Agrarproduktion und das kulinarische Erbe zu erfahren, aber auch Landwirtschaftsministerministerinnen und -minister aus der ganzen Welt zu treffen", sagte Christophe Hansen vor seinem Besuch. "Ich werde auch mit meinem Amtskollegen, Minister Özdemir, über den jüngsten Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Deutschland sprechen."Während seines Besuchs auf der IGW trifft der Kommissar unter anderem auch mit Vertreterinnen und Vertretern des Deutschen Bauernverband und des Bundesverbandes der Deutschen Lebensmittel- und Getränkeindustrie (BVE) zusammen. Am Rande des GFFA sind bilaterale Treffen mit dem ukrainischen Landwirtschaftsminister Witalij Kowal und der Landwirtschaftsministerin der Republik Moldau, Ludmila Catlabuga geplant.Presseöffentliche Termine des KommissarsVor seiner Teilnahme an der Eröffnungsveranstaltung der Grünen Woche hält Kommissar Hansen am heutigen Donnerstag ab 16 Uhr die Pressekonferenz der EU-Kommission im Pressezentrum der Messe in Halle 6.3 ab, in deutscher Sprache. Akkreditierung für Medienvertreterinnen und Medienvertreter direkt bei der Grünen Woche hier (https://www.gruenewoche.de/de/presse/akkreditierung/akkreditierung-anmeldung).Am Samstag ist am Rande der Berliner Agrarministerkonferenz um 13.45 Uhr ein Pressestatement von Bundesminister Cem Özdemir und Kommissar Hansen geplant. kkreditierung für Medienvertreterinnen und Medienvertreter für die Agrarministerkonferenz bis zum 16. Januar 2025, 17 Uhr per Mail bei der Pressestelle des BMEL.EU-Kommission auf der Grünen WocheKommissar Hansen sagte: "Ich lade alle Besucher der Grünen Woche ein, den EU-Stand zu besuchen, um mehr darüber zu erfahren, was die EU für den Agrar- und Lebensmittelsektor tut - und um an den vielen angebotenen Aktivitäten teilzunehmen."Die Europäische Kommission ist während der gesamten Messe in Halle 3.2 auf dem Erlebnisbauernhof vertreten, der am Freitagmittag im Beisein vom Kommissar Hansen offiziell eröffnet wird.Das Hauptthema des Standes lautet "Eine wettbewerbsfähige, faire und nachhaltige Landwirtschaft für Europa". Er zeigt auf, wie EU sich dafür einsetzt, dass alle EU-Bürgerinnen und -Bürger von nachhaltigen, hochwertigen und gesunden Lebensmitteln profitieren. Im Mittelpunkt steht auf die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU: ihre Unterstützung für Landwirte und ihr grundlegendes Ziel, eine sichere, stabile Versorgung erschwinglichen Lebensmitteln zu gewährleisten und gleichzeitig Umwelt und den ländlichen Raum zu erhalten.Angeboten werden unter anderem Live- und interaktive Kochshows von Sternekoch Benedickt Faust mit Schwerpunkt auf Bio-Produkten aus verschiedenen EU-Mitgliedstaaten; Kaffeeklatsch-Runden zwischen EU-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Besucherinnen und Besuchern, Workshops unter dem Thema "No food to waste" inklusive Fermentations- und Lebensmittel-Upcycling-Workshops für Erwachsene und Kinder, Aktivitäten für Kinder, interaktive Quizfragen zu geographischen Angaben in der EU und Verkostungsstationen.Weitere InformationenWebsite der Internationalen Grünen Woche (https://www.gruenewoche.de/)Website zum GFFA (https://www.gffa-berlin.de/)