München (ots) -Die neue Doku-Serie "Kevin Costner's The West" (Arbeitstitel) wird als TV-Premiere im deutschsprachigen Raum auf The HISTORY Channel zu sehen sein. Die vom US-amerikanischen HISTORY Channel eigenproduzierte Serie soll, wie A+E Networks ankündigte, die Klischees und Mythen des "Wilden Westens" überwinden. Sie erzählt aus einer Vielzahl von Perspektiven die Chancen, Abenteuer und Gefahren dieser Zeit und beleuchtet die vielfältigen, komplexen Charaktere und Geschichten, die diese Ära ausmachten und die USA bis heute prägen.Kevin Costner, der am 18. Januar seinen 70. Geburtstag feiert, wird durch die Doku-Serie führen, ebenso fungiert er als Executive Producer. Ein Starttermin für "Kevin Costner's The West" steht noch nicht fest."Ich habe eine Leidenschaft für Geschichte. Ich liebe die vielschichtigen, ruhmreichen und erschütternden Geschichten des Westens. Die Menschen dieser Zeit und ihre Geschichten haben mich schon immer fasziniert, aber heute besteht die Notwendigkeit, diese Zeiten sowie die Frauen und Männer, die wir zu kennen glauben, in ihrem historischen Kontext und ohne Urteil zu betrachten", sagte Kevin Costner im vorvergangenen Jahr anlässlich der Bekanntgabe des neuen Doku-Projekts.Ausführende Produzentin der achtteiligen Serie ist die renommierte Historikerin und Pulitzer-Preisträgerin Doris Kearns Goodwin, Autorin von Büchern wie "Team of Rivals" und "No Ordinary Time".