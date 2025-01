Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) -Vantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_ctwb3_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25) hat sein Engagement unter Beweis gestellt, über Trading hinaus etwas zu bewirken, und vor kurzem seine TradeforHope-Initiative in Zusammenarbeit mit der Vantage Foundation abgeschlossen, um das Programm Wiramudi Grab von Grab Indonesia zu unterstützen.Vom 12.-18. Dezember 2024 verpflichtete sich Vantage Markets, einen Teil seiner Trading-Erlöse an die Vantage Foundation (https://www.vantage.foundation/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_grabtfh_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25) zu spenden. Diese Spende wurde zur Unterstützung der wirkungsvollen Zusammenarbeit der Stiftung mit Grab Indonesia getätigt, die zeitlich mit dem indonesischen Muttertag am 22. Dezember zusammenfällt.Das Programm Wiramudi Grab soll mit seiner Kampagne Melaju dengan Syantiek die Herausforderungen angehen, denen sich Frauen und Mütter gegenübersehen, wenn sie unflexible Arbeitszeiten mit familiären Verpflichtungen vereinbaren müssen. Unter dem Motto "Fortschritt ohne Kompromisse" bietet das Programm Frauen Einkommensmöglichkeiten, flexible Arbeitszeiten und eine Reihe von Vorteilen, die ihnen helfen, sich sowohl persönlich als auch beruflich weiterzuentwickeln, indem sie als Grab-Fahrerinnen-Partnerinnen mitmachen.Durch ihre Partnerschaft mit Grab hilft die Vantage Foundation Frauen dabei, wichtige Hindernisse wie Kapitalmangel und fehlende Ausrüstung für das Fahren zu überwinden. Durch diese Unterstützung erhalten die Teilnehmer die Ressourcen und die finanzielle Hilfe, die sie benötigen, um ihre Reise als Grab-Fahrer-Partner zu beginnen, und schaffen so Möglichkeiten für finanzielle Unabhängigkeit und persönliches Wachstum.Marc Despallieres, Leiter der Strategie- und Tradingabteilung von Vantage, betonte, dass das Unternehmen sich dazu verpflichtet hat, mehr als nur ein Broker zu sein: "Wir bei Vantage glauben daran, dass wir unsere Plattform nutzen können, um positive Veränderungen voranzutreiben. Die Kampagne TradeForHope zeigt unser Engagement für lokale Gemeinschaften und beweist, dass Trading eine treibende Kraft für Gutes sein kann. Durch die Unterstützung der Partnerschaft der Vantage Foundation mit Grab können wir Familien direkt stärken und nachhaltiges Wachstum fördern."Die TradeForHope-Kampagne ist Teil der laufenden Bemühungen von Vantage, soziale Verantwortung in seine Geschäftstätigkeit zu integrieren. Indem Vantage durch Initiativen wie diese etwas zurückgibt, ebnet das Unternehmen den Weg für eine inklusivere und nachhaltigere Zukunft für die Gemeinschaften, denen es dient.Informationen zu VantageVantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_ctwb3_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25) (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, einschließlich Devisen, Rohstoffen, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.Mit über 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle eines Börsenmaklers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App sowie eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es der Kundschaft ermöglicht, Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.trade smarter @vantageRISIKOWARNUNG: Der CFD-Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Sie könnten mehr als Ihre ursprüngliche Investition verlieren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2594382/Vantage_Markets_Empowers_Local_Communities_Indonesia_Through__TradeForHope_Campaign.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2506103/Vantage_15_Logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vantage-markets-starkt-lokale-gemeinschaften-in-indonesien-durch-die-kampagne-tradeforhope-302353068.htmlPressekontakt:Steven Xie,steven.xie@vantagemarkets.comOriginal-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089257/100927943