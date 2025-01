Schwarzach (ots) -Auch einst erfolgreiche Firmen schaffen es manchmal nicht, sich auf dem Markt zu behaupten, sodass ein Verkauf die einzige Chance ist, um weiterzubestehen. Dies zeigt das Beispiel des Flugtaxi-Unternehmens Lilium, das sich als ehemals vielversprechendes Start-up plötzlich in der Insolvenz wiederfand und nun auf der Suche nach Investoren oder Käufern ist.Beim Unternehmensverkauf gibt es eine Menge zu beachten, denn der Unternehmenswert sollte immer möglichst bewahrt werden. Hierzu braucht es Fingerspitzengefühl und eine kluge Strategie, um Vertrauen bei Geldgebern zu erzeugen und die Firmensubstanz zu wahren. Der nachfolgende Beitrag erläutert, worauf es ankommt, um einen Unternehmensverkauf erfolgreich umzusetzen.Transparenz und OffenheitUm potenzielle Investoren zu gewinnen, ist es wichtig, offen, transparent und klar nach außen zu kommunizieren. Das bedeutet, über die Gründe und Ursachen für die Insolvenz und den Verkauf der Firma zu sprechen, aber auch das vorhandene Erfolgspotenzial des Unternehmens in den Fokus zu rücken. Das ist eine Gratwanderung, die eine Menge Verhandlungsgeschick erfordert.Zudem sollte das Management nach außen als tatkräftig dargestellt werden. Wenn man bereits auf eigene Initiative und selbstständig die Insolvenz umsetzt, gilt dies schon als positives Signal. Dennoch ist es ratsam, sich Hilfe bei der Investorensuche zu holen, wie es auch Lilium getan hat, indem hier die Beratungsgesellschaft KPMG hinzugezogen wurde, die die aktive Suche nach Geldgebern durchführt.Unternehmerische Besonderheiten aufzeigen und Maßnahmen ergreifenSoll ein Unternehmen verkauft werden, müssen die Vorteile und Potenziale für den Geldgeber genau ausgearbeitet werden, auch wenn klar ist, dass zum Verkaufszeitpunkt einiges im Argen liegt. In vielen Unternehmen stecken auch in dieser Situation noch Erfolgschancen, die nur mit den richtigen Mitteln umgesetzt werden müssen. Wer authentisch darlegen kann, wodurch sich das Unternehmen auszeichnet und warum es sich von Wettbewerbern abhebt, verfügt über Argumente für den Verkauf. Das Start-up Lilium hatte beispielsweise geplant, bereits im Jahr 2026 mit seinen Flugtaxis in die Serienproduktion zu gehen, wurde jedoch durch fehlende Mittel und eine schlechte Wirtschaftslage daran gehindert. Dies ist ein Potenzial, das ausgeschöpft werden kann.Ein engagiertes Management, das eigenständig Maßnahmen plant und umsetzt, zeigt, dass das Unternehmen auf einem guten Weg ist, erhalten zu bleiben. Diese Maßnahmen und ihre Ziele sollten potenziellen Geldgebern klar präsentiert werden, um zu zeigen, dass das Unternehmen eine Zukunft hat und seine Stärken gezielt einsetzt. Dazu können beispielsweise spezielle Technologien gehören, die bereits entwickelt wurden und den Erfolg des Unternehmens unterstützen können. All diese Punkte sind wichtige Argumente in den Verkaufsverhandlungen.Flexibilität und Skalierbarkeit des GeschäftsmodellsUnternehmen, die das Potenzial haben, sich ausbauen zu lassen und über ein skalierbares Geschäftsmodell verfügen, sind für Geldgeber attraktiv. Das beste Beispiel hierfür ist der Autohersteller Tesla, der bereits mehrfach insolvent wurde, seine Skalierbarkeit jedoch immer wieder überzeugend darlegen konnte. Neben Elektroautos gehören mittlerweile auch Solaranlagen und Energiespeicher zum Portfolio - beim Thema autonomes Fahren gilt Tesla ebenfalls als Pionier. Auch bei Lilium zeigt sich dieses Potenzial.Zudem braucht es für die Vertragsverhandlungen eine gewisse Flexibilität, denn es ist immer erforderlich, dem Verhandlungspartner in gewissen Punkten entgegenzukommen. Hierfür muss man vorher genau überlegen und abwägen, was verhandelbar ist. Abschließend ist festzuhalten, dass gute Vorbereitungen das A und O beim Firmenverkauf sind, von der Investorensuche über den Verkauf selbst bis zur Nachfolge.Über Fabian Zamzau und Michael Polit:Fabian Zamzau und Michael Polit sind die Geschäftsführer der Otter Consult GmbH. Sie unterstützen Unternehmer dabei, einen qualifizierten Nachfolger für ihren Betrieb zu finden, um ihn im Anschluss gewinnbringend an den Interessenten zu verkaufen. Das Team der Otter Consult GmbH begleitet seine Kunden hierbei bei allen wichtigen Prozessen und Entscheidungen und betreut sie vollumfänglich bis zum Verkauf. Weitere Informationen unter: https://otterconsult.de/Pressekontakt:Otter Consult GmbHVertreten durch: Fabian Zamzau & Michael PolitE-Mail: Beratung@otterconsult.deWebseite: https://otterconsult.de/Pressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Otter Consult GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172097/5950475