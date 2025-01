LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis hat am Donnerstag weiter zugelegt und ist erstmals seit Mitte Dezember über die Marke von 2.700 US-Dollar gestiegen. Für Auftrieb sorgte vor allem die Spekulation auf weiter sinkende Zinsen in den USA. Im Mittagshandel wurde das Edelmetall an der Börse in London zeitweise bei 2.708 Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm) gehandelt und damit auf dem höchsten Stand seit dem 12. Dezember. Am Vortag hatte der Goldpreis noch knapp unter 2.700 Dollar gelegen.

Seit Beginn des Jahres geht es mit dem Goldpreis tendenziell nach oben in Richtung der Rekordmarke, die Ende Oktober bei 2.790 Dollar erreicht worden war. In Euro gerechnet liegt der Preis für eine Unze zuletzt bei 2.630 Euro. Das ist nur knapp unter dem Rekordhoch, das am Montag bei 2.637 Euro erreicht worden war.

Auslöser für den Anstieg beim Goldpreis sind Daten zur Preisentwicklung in den USA. Am Mittwoch hatte ein überraschender Rückgang der Kerninflation, bei der schwankungsanfällige Daten für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, die Spekulation auf künftige Leitzinssenkungen der US-Notenbank Fed verstärkt.

Die Folge waren deutlich sinkende Renditen bei Staatsanleihen. Weil Gold selbst keine Zinsen abwirft, gewinnt das Edelmetall an Attraktivität für Anleger, wenn die Zinsen sinken./jkr/la/jha/