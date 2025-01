Krypto-Experte sieht Kaufsignal bei PEPE, während WEPE 50 Mio. $ erreicht

Kryptowährungen tendieren deutlich fester und bauen nur wenige Tage vor der Amtsübernahme durch Donald J. Trump Momentum auf. Bitcoin testet zumindest kurz intraday die 100.000 US-Dollar, während Altcoins wie XRP oder Litecoin über 10 Prozent steigen. Nun steigt PEPE um rund 7,5 Prozent in den letzten 24 Stunden. Ein Krypto-Analyst sieht hier ein Kaufsignal, während die Pepe Alternative Wall Street Pepe schon über 50 Millionen US-Dollar im Presale einsammelt.

PEPE vor Rallye: Experte zeigt Kaufsignal

Für die bullische PEPE Prognose referiert der Analyst auf den folgenden Indikator. Der TD Sequential ist ein technischer Indikator, um potenzielle Trendwenden zu erkennen. Er arbeitet mit einer Abfolge von Kerzen, wobei spezifische Zahlenmuster Kaufsignale oder Verkaufssignale erzeugen. Besonders in volatilen Märkten hilft der TD Sequential, überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu identifizieren. Das Ziel ist es, Wendepunkte im Marktverhalten frühzeitig zu signalisieren. Damit können Trader von möglichen Preisbewegungen profitieren.

The TD Sequential presents a buy signal on the $PEPE daily chart, anticipating a rebound to $0.000021! pic.twitter.com/f5O4wTobBK - Ali (@ali_charts) January 15, 2025

Ali Martinez deutet mit dem TD Sequential nun auf ein Kaufsignal für PEPE hin. Dieser erwartet eine mögliche Erholung auf 0,00021 US-Dollar, basierend auf dem Tageschart. Damit könnten vom aktuellen Kursniveau weitere zweistellige Kursgewinne indiziert sein.

Allgemein zeigt sich in den sozialen Medien schon wieder ein bullisches Sentiment, bei dem mitunter auch unrealistische Kursziele in den Raum geworfen sind - so hier:

Technisch bahnt sich bald ein Ausbruch aus der Dreiecksformation an. Sollte PEPE hier bullisch die obere Trendlinie überwinden, wäre eine Rallye indiziert, so der hiesige Analyst:

$PEPE Party is about to get started pic.twitter.com/9cShRH6OvW - Crypto Michael (@MichaelXBT) January 15, 2025

WEPE über 50 Mio. $: Ist Wall Street Pepe besser als Pepe?

PEPE, als Milliarden-Meme-Coin und etablierte Krypto in den Top 25, bietet zwar mehr Stabilität als kleinere Projekte, jedoch weniger Aufwärtspotenzial. Risikoaffine Anleger suchen daher oft nach kleineren Meme-Coins und PEPE-Alternativen, die höhere Volatilität und potenziell größere Renditen versprechen.

Der Erfolg von Wall Street Pepe unterstreicht das wachsende Interesse an neuen Krypto-Projekten, die traditionelle Meme-Coins weiterentwickeln. Mit einem Presale-Volumen von 50 Millionen US-Dollar setzt Wall Street Pepe neue Maßstäbe und hebt sich durch seine einzigartige Kombination aus Humor und Nutzen von der Konkurrenz ab. Statt nur auf virale Effekte zu setzen, bietet das Projekt reale Mehrwerte für Krypto-Trader.

Wall Street Pepe entstand hier aus der Inspiration der Wall Street Bets-Bewegung, die während der GameStop-Ära für Schlagzeilen sorgte. Das Ziel ist klar: Eine Plattform schaffen, die Privatanleger stärkt und Wal-Manipulationen entgegenwirkt. Das Projekt fokussiert sich auf den Aufbau einer Community, die exklusive Handelsstrategien, Marktanalysen und Insider-Wissen teilt. Diese Inhalte waren bislang Großinvestoren vorbehalten, stehen nun jedoch auch Kleinanlegern zur Verfügung. Damit sollen private Trader immer erfoglreicher werden.

Im Mittelpunkt des Projekts steht die Förderung von Transparenz und Chancengleichheit im Krypto-Markt. Nutzer des Tokens erhalten Zugang zu präzisen Handelsstrategien und werden durch ein Belohnungssystem motiviert, aktiv dabei zu bleiben. Erfolgreiche Trader werden mit WEPE-Token incentiviert.

Das steigende Kapitalvolumen im Presale verdeutlicht hier klar das Vertrauen der Anleger. Der Presale ist jedoch zeitlich begrenzt, eine Preiserhöhung steht unmittelbar bevor. Mit dem hohen Millionenbetrag könnte auch ein Ende des Vorverkaufs näherrücken, was eine gewisse Dringlichkeit impliziert.

Investoren können den Token direkt über die Website erwerben, wobei ETH, USDT und BNB akzeptiert werden - einfach das Wallet verbinden und dann die Token gegeneinander swappen.

