Bochum (ots) -Nach dem Jahreswechsel richtet Enreach, ein führender europäischer Anbieter von Unified-Communications- und KI-Lösungen, den Blick auf die zentralen Trends, die Kommunikation und Zusammenarbeit 2025 prägen werden."2025 steht ganz im Zeichen des Brückenschlags zwischen den tatsächlichen Anforderungen mittelständischer Unternehmen und den zahlreichen Möglichkeiten, die innovative Technologien bieten. Unser Anspruch ist es, unsere Partner und Kunden dabei zu unterstützen, Anforderungen und Möglichkeiten in Einklang miteinander zu bringen und so maximal von technologischen Entwicklungen zu profitieren", sagt Dr. Ralf Ebbinghaus, Geschäftsführer von Enreach. Im Fokus stehen 2025 vier zentrale Trends: die Integration von KI und Voice, nahtlose Kommunikation über verschiedene Kanäle hinweg, erleichterter Zugang zu innovativen Technologien sowie die weiter steigende Bedeutung der Nutzerzufriedenheit.1. KI und SprachkommunikationKünstliche Intelligenz hat sich als Schlüsseltechnologie etabliert und wird 2025 noch stärker in den Alltag von Unternehmen integriert. KI-gestützte Kanäle ersetzen dabei keineswegs die klassische Sprachkommunikation, Sprache spielt auch in Zukunft eine zentrale Rolle. Laut einer Untersuchung des Marktforschungsunternehmens Frost & Sullivan planen 68 % der europäischen Unternehmen in den kommenden zwei Jahren, ihre Investitionen in sprachbasierte Kommunikationslösungen auszubauen.Per Sprachbefehl können Nutzer auf natürliche und intuitive Art mit KI-Lösungen interagieren. Routineanfragen an Unternehmen von Terminvereinbarungen bis hin zu Tischreservierungen lassen sich mithilfe von Sprachsteuerung und Conversational AI schnell und einfach erledigen. Unternehmen können so viele Prozesse automatisieren und gleichzeitig die menschliche Komponente in der Kommunikation bewahren.2. Multi Channel wird zum StandardUnternehmen müssen Kunden auf den von ihnen bevorzugten Kanälen erreichen - diese Erkenntnis ist nicht neu, doch der Bedarf für flexible Multi-Channel-Kommunikation wird 2025 noch deutlich steigen. Gefragt sind daher Lösungen, mit denen Unternehmen ihre Kundenkommunikation über verschiedene Anwendungen und Kanäle hinweg effizient organisieren können - von Sprachkommunikation über Chat bis hin zu sozialen Medien.Für weitere Effizienzsteigerungen lassen sich Kommunikationsprozesse dabei mithilfe von KI-basierten Bots komplett oder teilweise automatisieren.3. Innovation für alleDer Einsatz von KI-Lösungen erfordert nicht länger eigene IT-Abteilungen oder hohe Budgets. Dank benutzerfreundlicher Low-Code/No-Code-Plattformen und direkt einsatzbereiter Dialogsysteme, Chat- und Voicebots können Unternehmen jeder Größe - einschließlich kleiner und mittelständischer Betriebe - von modernsten KI-Technologien profitieren."Den Zugang zu innovativer Technologie zu erleichtern ist ein Kern unserer Strategie", erklärt Ebbinghaus. "Wir wollen sicherstellen, dass Unternehmen jeder Größe von Innovationen wie KI und Automatisierung profitieren können, um wettbewerbsfähig zu bleiben."4. Nutzererlebnisse im FokusDer Mensch bleibt im Zentrum der technologischen Entwicklung. Unternehmen setzen verstärkt auf intuitive Benutzeroberflächen und Lösungen, die sich nahtlos in den Arbeitsalltag integrieren lassen. Dazu gehören Funktionen wie Echtzeit-Transkription, mehrsprachige Kommunikation und die Möglichkeit, zwischen Sprach- und Chat-Interaktionen zu wechseln.2025 wird zudem ein gesteigertes Bewusstsein für Work-Life-Balance sichtbar. Unternehmen müssen Technologien bereitstellen, die nicht nur flexibel, sondern auch darauf ausgelegt sind, individuelle Bedürfnisse und Erreichbarkeiten zu berücksichtigen."2025 wird das Jahr, in dem es um die Balance zwischen Automatisierung und dem Menschen im Mittelpunkt geht. Mit unseren Lösungen tragen wir dazu bei, dass Unternehmen auf einfache Art produktiver und effizienter arbeiten, ohne dabei aus den Augen zu verlieren, was wirklich wichtig ist", fasst Ebbinghaus zusammen.