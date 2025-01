Hannover (ots) -Knapp 90.000 Euro für Malteser Projekte gegen Einsamkeit erbrachte das traditionelle Benefizkonzert des Bundespräsidenten am 3. November 2024 im Kuppelsaal des HCC in Hannover. Diese Summe fließt zur Hälfte in bundesweite Projekte des Hilfsdienstes und bleibt zur Hälfte in Niedersachsen.Der größte Teil der eingegangenen Summe, rund 50.000 Euro, erreichte die Malteser über deren Spendenkonto. Etwa 37.000 Euro erbrachten die Ticketeinnahmen des Konzerts, Honorarverzichte der Künstlerinnen und Künstler sowie ein Preisnachlass des HCC. Eine kleine vierstellige Summe wurde vor Ort im HCC gesammelt.Profitieren davon werden die Projekte der Malteser gegen Einsamkeit im Alter, wie zum Beispiel Besuchs- und Begleitungsdienste oder Seniorentreffs. Deutschlandweit sind es rund 530. Besonders beliebt bei Seniorinnen und Senioren sind Ausfahrten mit einer Rikscha: Insgesamt profitieren derzeit mehr als 4.500 Seniorinnen und Senioren an 46 Standorten von dem Angebot. Diese Rikschafahrten ermöglichen den Fahrgästen eine Aktivität der besonderen Art: Raus aus dem Alltag, Neues entdecken - und das alles an der frischen Luft in netter Gesellschaft.In Niedersachsen fahren Rikschas an den zehn Malteser Standorten Buxtehude, Celle, Damme, Duderstadt, Friesoythe, Göttingen, Hannover, Hildesheim, Lohne und Sögel. Über 110 Ehrenamtliche begleiten hier generationsübergreifend pro Jahr fast 1.200 Seniorinnen und Senioren auf den verschiedensten Touren.Auch wenn diese Projekte ehrenamtlich getragen werden, kosten sie dennoch Geld: Rikschas müssen gekauft und gewartet werden, Ehrenamtliche geschult und versichert. "Das Thema Einsamkeit im Alter ist so immens wichtig. Wir sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sehr dankbar, dass er es in den Mittelpunkt seines traditionellen Benefizkonzerts gestellt hat und die Malteser von dem Erlös der Veranstaltung profitieren", zeigt sich die Vizepräsidentin der Malteser, Clementine Perlitt, dankbar.Die jährlichen Benefizkonzerte des Bundespräsidenten zugunsten sozialer und kultureller Zwecke gehen zurück auf eine Initiative des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker aus dem Jahr 1988. Zunächst fanden sie in Berlin statt, später reihum in verschiedenen Bundesländern. Das vergangene Konzert wurde gestaltet von der NDR-Radiophilharmonie unter Leitung von Chefdirigent Stanislav Kochanovsky. Passend zum Thema intonierten die Musiker, darunter Bariton Christian Gerhaher, Stücke von Hugo Wolf, Gustav Mahler und Hector Berlioz, die sich mit dem Motiv der Einsamkeit auseinandersetzen.Spendenkonto für Malteser Projekte gegen Einsamkeit:Empfänger: Malteser Hilfsdienst e.V.IBAN DE10 3706 0120 1201 2000 12Stichwort: "Benefizkonzert"Christlich und engagiert: Die Malteser setzen sich für Bedürftige ein - 95.000 Engagierte in Ehren- und Hauptamt - an 700 Orten - 1 Mio. Förderer und Mitglieder.Pressekontakt:Malteser PressestelleTel. 0221 / 9822-2220 und - 2202presse@malteser.orgwww.malteser.deOriginal-Content von: Malteser in Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58983/5950554