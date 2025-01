Unter der Marke CharterWay bietet Daimler Truck in Deutschland mit einem Fuhrpark von rund 6.000 Fahrzeugen schnelle und flexible Lösungen von einem Tag bis drei Jahren - darunter auch E-Lkw. Im Jahr 2025 ist die Aufnahme von mehr als 100 Batterie-elektrischen eActros 600 in die CharterWay-Flotte geplant. Den genauen Elektro-Anteil unter den 6.000 CharterWay-Lkw gibt Daimler Truck in der Mitteilung zwar nicht an, es sind aber alle derzeitigen Modelle ...

