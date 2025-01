© Foto: Unsplash

Unter der neuen Trump-Regierung könnten grüne Subventionen möglicherweise gestrichen werden. Medienberichten zufolge sichern sich Rivian und Plug Power kurz vor Toresschluss noch wichtige Milliarden.Kurz vor der Amtsübergabe an Donald Trump plant die Biden-Regierung, milliardenschwere Kredite für Rivian Automotive und Plug Power abzuschließen. Wie Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, könnte die Bekanntgabe durch das Energieministerium bereits am Donnerstag erfolgen. Rivian, ein führender Hersteller von Elektrofahrzeugen, soll eine Milliardenfinanzierung für den Bau einer neuen Produktionsstätte in Georgia erhalten. Die exakte Summe ist noch unklar, könnte aber an die 6,6 …