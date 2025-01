Berlin (ots) -Die Games-Unternehmen haben entschieden: Bayern ist der beste Games-Standort innerhalb Deutschlands. So lautet das Ergebnis des game Branchenbarometers, bei dem die Mitglieder des game - Verband der deutschen Games-Branche das politische Engagement der einzelnen Bundesländer für die Games-Unternehmen bewertet haben. Damit bleibt der Kampf um die Spitze ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Beim letzten Ranking 2023 hatte sich Nordrhein-Westfalen, das im aktuellen Ranking auf Platz 2 landet, noch die Spitzenposition gesichert. Auf Platz 3 landet Berlin, noch vor Hamburg, die sich vor zwei Jahren den zweiten Platz geteilt hatten. Bewegung gibt es auch am Ende des Rankings: Hessen, 2023 noch auf Platz 10 von 12, bildet nun das alleinige Schlusslicht. Davor platzieren sich auf Rang 14 Sachsen-Anhalt und auf 15 Mecklenburg-Vorpommern."Der Trend der vergangenen Jahre setzt sich fort: Immer mehr Bundesländer erkennen den großen Wert der Games-Branche für ihre Region und arbeiten an besseren Rahmenbedingungen für Games-Unternehmen. Angesichts des Hin und Her bei der bundesweiten Games-Förderung waren die Bundesländer in den vergangenen zwei Jahren mit guten Games-Programmen umso wichtiger. Das Engagement lohnt sich, denn diese Standorte werden mit zahlreichen positiven Effekten in Bereichen wie Wirtschaft, Innovation oder Gesellschaft belohnt", sagt Felix Falk, Geschäftsführer des game - Verband der deutschen Games-Branche.Aus einigen Bundesländern gab es seit dem letzten Ranking Anfang 2023 positive Neuigkeiten: Die bayerische Landesregierung stellte 2023 Fördermittel in Höhe von insgesamt rund 3,3 Millionen Euro zur Verfügung. Mit dem eröffneten Games-Hub "DIE GAMEREI" in München, der mit 560.000 Euro gefördert wird, dem "Level Up"-Accelerator-Programm und dem Gaming-Event "GG Bavaria" unterstützt die Landesregierung die Unternehmen am Standort zusätzlich. Berlin und Brandenburg unterstützten 2023 Spiele-Entwicklungen mit insgesamt 5,3 Millionen Euro - ein Rekord im Bereich der Landesförderungen. Darüber hinaus werden weitere Projekte durch die schwarz-rote Landesregierung von Berlin gestärkt wie das geplante "House of Games". Weiterhin haben Baden-Württemberg, Hamburg und Hessen jeweils ihr Förderbudget für 2024 erhöht. Auch in Mitteldeutschland - Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen - wurden 2023 mehr Fördermittel für Games zur Verfügung gestellt als im Jahr davor. Eine neue Förderrichtlinie berücksichtigt Games jetzt explizit und bietet wettbewerbsfähige Förderangebote. Im Saarland ist die Games-Förderung in das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie gewechselt, hierfür sind im Haushalt 2024 insgesamt 300.000 Euro vorgesehen - ebenfalls eine Erhöhung. Zuletzt wurden auch von Bremen Fördermittel in Höhe von 150.000 Euro zur Verfügung gestellt. Mecklenburg-Vorpommern bleibt dagegen der letzte weiße Fleck auf der Förderlandkarte. SPD und Die Linke hatten 2021 in ihrem Koalitionsvertrag eine Unterstützung der Branche angekündigt, die bislang jedoch nicht umgesetzt wurde. Auch in den vergangenen Wochen hielten der positive Trend und die hohe Dynamik an: So gab es weitere politische Initiativen zur Stärkung der Games-Branche in den Ländern beispielsweise in Berlin oder Nordrhein-Westfalen, die Mitte November 2024 neben der Weiterentwicklung der Games-Förderung zusätzliche Mittel in Höhe von einer Million Euro für die Entwicklung von Titeln ankündigten, die bei der Prävention und Aufklärung gegen Desinformation und islamistische Propaganda zum Einsatz kommen sollen.Weitere Informationen zu den regionalen Strukturen der deutschen Games-Branche und den Forderungen vor Ort gibt es auf www.game.de/games-branche-in-deutschland/regionale-strukturenÜber das game Branchenbarometer 2025Die Daten beruhen auf einer Online-Umfrage des game - Verband der deutschen Games Branche, an der vom 6.11. bis 18.11.2024 187 Mitgliedsunternehmen aus der deutschen Games-Branche teilnahmen, darunter insbesondere Entwickler und Publisher.game - Verband der deutschen Games-BrancheWir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder bilden das gesamte Games-Ökosystem ab, von Entwicklungs-Studios und Publishern bis hin zu E-Sport-Veranstaltern, Bildungseinrichtungen oder Institutionen. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer- und Videospiele. Wir sind Gesellschafter der USK, der Stiftung Digitale Spielekultur, der esports player foundation, der devcom und der Verwertungsgesellschaft VHG sowie Träger des Deutschen Computerspielpreises. Als zentraler Ansprechpartner für Medien, Politik und Gesellschaft beantworten wir alle Fragen etwa zur Marktentwicklung, Spielekultur und Medienkompetenz. Gemeinsam machen wir Deutschland zum Herzen der Games-Welt. 