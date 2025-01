3 Presale Coins mit Potenzial: Solaxy, Mind of Pepe oder Meme Index kaufen?

In der Krypto-Welt werden verschiedene Möglichkeiten von Entwicklern genutzt, um die eigenen Kryptowährungen voranzutreiben und die Finanzierung des Projekts zu sichern. Der Vorverkauf stellt eine beliebte Methode dar, um frühzeitige Investoren von den eigenen Ideen zu überzeugen und gleichzeitig zu häufig günstigen Preisen die eigenen Token zu verkaufen. Die Anleger bekommen hierfür die Chance, direkt zu Beginn am Projekt teilzuhaben, je nach Governance-Variante sogar mitzubestimmen und - bei der Wahl eines passenden Projekts - sogar Gewinne zu erzielen.

Wir werfen in den folgenden Abschnitten einen Blick auf gleich drei Presale-Projekte und verraten, welche innovativen Ideen diese drei Token umsetzen möchten.

Presale-Coin #1: Solaxy ($SOLX)

Als weltweit erste Solana-Layer-2-Lösung möchte Solaxy ($SOLX) etwas bieten, was bisher kein anderes Projekt bieten konnte: Eine Skalierungslösung für die Solana-Blockchain. In der Vergangenheit kam es nämlich immer wieder zu merklichen Verzögerungen oder sogar zu Ausfällen im Solana-Netzwerk, wenn die Anfragen die Kapazitäten überstiegen haben.

Um eine bessere Alternative bieten zu können, nutzt Solaxy die neue Rollup-Technologie und kann dadurch wesentlich mehr Transaktionen auf einmal abarbeiten. Gleichzeitig versteht sich das Projekt als Multi-Chain-Token, da nicht nur Solana-Technologien, sondern auch Ethereum-Zusätze genutzt werden. Dadurch erhält Solaxy Zugriff auf den großen DeFi-Bereich des Ethereum-Netzwerks, während weiterhin die schnelle und günstige Solana-Geschwindigkeit beibehalten wird. So werden sämtliche Stärken von Ethereum und Solana in einem Projekt vereint, während die Schwachstellen der beiden Netzwerke behoben werden.

Ein erstes Presale-Angebot gibt es übrigens auch schon: Wer noch heute in den $SOLX-Token investiert, kann die Token noch im Vorverkauf anlegen und erhält hier aktuell eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 330 Prozent.

Presale-Coin #2: Mind of Pepe ($MIND)

Eines der jüngsten Presale-Projekte am Markt ist Mind of Pepe ($MIND), das erst vor wenigen Tagen in den Vorverkauf gestartet ist. Hierbei handelt es sich um einen sogenannten KI-Agenten - also eine künstliche Intelligenz, die vollkommen autonom und nach den gewählten Einstellungen der Nutzer Trades ausführen kann. Dabei interagiert diese KI mit verschiedenen Plattformen, unterschiedlichen Krypto-Communitys und sogar mit Influencern.

Gleichzeitig ist Mind of Pepe in der Lage, eine Fülle an Informationen innerhalb kürzester Zeit zu analysieren und die eigene Anlagestrategie dementsprechend anzupassen. Hierfür werden Daten zum Beispiel von Kryptobörsen, dezentralen Anwendungen (dApps) oder auf den sozialen Medien gesammelt. Dadurch hat Mind of Pepe einen metaphorischen Finger am Puls der Zeit und kann schnell auf Veränderungen am Markt reagieren.

Als ERC-20-Token setzt der $MIND-Token auf die Ethereum-Blockchain und bietet ebenfalls im laufenden Vorverkauf einen ersten Staking-Pool an: Derzeit liegt die APY bei signifikanten 1.227 Prozent. Gleichzeitig soll das Staking-Programm nach dem Coin Launch in einigen Wochen ganze drei Jahre weiterlaufen, um die Community langfristig zu binden und das gesamte Netzwerk zu stabilisieren.

Presale-Coin #3: Meme Index ($MEMEX)

Die Welt der Meme-Coins ist groß und unübersichtlich, schließlich gibt es Hunderte von aktiven Meme-Token, die auf dem Markt gehandelt werden können. Wer sich nicht mit allen möglichen Projekten beschäftigen möchte, könnte jetzt mit dem Einsatz von Meme Index ($MEMEX) viel Zeit sparen - schließlich werden hier gleich vier verschiedene Index-Varianten mit Fokus auf die Meme-Token angeboten.

Dabei unterscheiden sich diese Indizes hauptsächlich durch das verbundene Risiko, denn während der "Meme Titan Index" die größten Meme-Token mit einer Marktkapitalisierung in Milliardenhöhe widerspiegelt, setzt der besonders risikoreiche "Meme Frenzy Index" auf Kryptowährungen mit besonders niedriger Marktkapitalisierung. Hier gilt dann das Prinzip "High Risk, High Reward".

Die Tokenomics von Meme Index in der Übersicht.

Auch Meme Index befindet sich aktuell noch in der Presale-Phase und bietet ein erstes Staking-Angebot für frühzeitige Investoren mit einer APY von aktuell 943 Prozent. Kaufen lässt sich der native $MEMEX Coin übrigens mit ETH, USDT und BNB sowie per Kreditkarte. Doch Achtung: Beim Kauf via BNB kann das Presale-Staking derzeit nicht genutzt werden.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.