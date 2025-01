Bochum (ots) -Am 19. Januar feiert UCI den Tag des Popcorns - ein Tag, der einem Snack gewidmet ist, der wie kein anderer das Kinoerlebnis prägt. Zur Feier des Tages können sich alle Gäste, die am kommenden Sonntag ein Popcorn-Menü in einem UCI Kino kaufen, ihren Popcorn-Becher gratis nachfüllen lassen.Butterfly, Mushroom plus, Gourmet White, Tiny - was fast so klingt wie rasende Videospielhelden, sind die knusprigen Helden und das Herzstück eines jeden Kinoerlebnisses. Unterschiedlich in Optik, Größe, Konsistenz und Popvolumen, haben alle beliebten Popcornsorten eins gemein: Sie schenken dem Kinobesuch seinen unnachahmlichen Geschmack und machen aus jedem Film ein Erlebnis.Die Kinogäste verzehrten im letzten Jahr in den UCI-Kinosälen sage und schreibe 500 Tonnen Popcorn und kürten die knackige Knusperflocke erneut zum beliebtesten Kinosnack. Mit diesen rund 7,5 Millionen Litern Popcorn könnte man 3.000 Olympische Schwimmbecken füllen. Eindeutiger Favorit ist hier die süße Variante: Acht von zehn Gästen entschieden sich für süßes, täglich frisch zubereitetes Popcorn. Die Geschmacksvorliebe ist jedoch lokaler Natur. "Eine Frage des Geschmacks" gilt auch in Bezug auf den Kinosnack Nr. 1: In Schweden und Italien genießen Filmliebhaber ihr Popcorn lieber salzig, in Japan sind sogar Sorten wie Curry und Sojasauce beliebt.Popcorn ist dabei viel mehr als nur ein Snack - es ist ein Erlebnis an sich. Untersuchungen haben gezeigt, dass der Duft von frisch zubereitetem Popcorn auf einzigartige Weise positive Emotionen hervorruft, Vorfreude weckt und den Kinobesuch zu etwas ganz Besonderem macht. Wenn wir ein Kino betreten und von dem warmen, buttrigen Duft begrüßt werden, signalisiert das, dass wir gleich in die Welt des Films eintauchen werden - ein Ort, an dem man Sorgen des Alltags hinter sich lässt. Dass es dazu auch noch gesund, 100% natürlich, reich an Ballaststoffen und von Natur aus glutenfrei ist, macht unsere Gäste nur noch glücklicher.Um den Tag des Popcorns gebührend zu feiern, lädt UCI am 19. Januar alle Gäste zu einer Extra-Portion Popcorn ein. Ob süß oder salzig: Wer am kommenden Sonntag ein Popcorn-Menü kauft, kann sich auf Wunsch seinen Popcornbecher einmalig gratis nachfüllen lassen.Pressekontakt:Stefanie Maaßenmaassen.s@uci-kinowelt.de0234-93719-29Original-Content von: UCI Multiplex GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130543/5950619