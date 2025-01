Mainz (ots) -Die ZDF-Familie geht beim 61. Grimme-Preis mit 18 Nominierungen in das Rennen um die begehrte Auszeichnung. Dabei können die Sender in den Kategorien "Fiktion", "Information & Kultur", "Unterhaltung" und "Kinder & Jugend" auf Preise hoffen.Im Wettbewerb in der Kategorie "Fiktion" nominiert sind "Das Grundgesetz der Tiere (https://www.zdf.de/comedy/zdf-magazin-royale/das-grundgesetz-der-tiere-100.html)" (ZDF) von Regisseur Risto Saar, "Der Russe ist einer, der Birken liebt" (ARTE/ZDF/Das kleine Fernsehspiel) von Regisseurin Pola Beck, "Push (https://www.zdf.de/serien/push)" (ZDF/ZDFneo) von den Regisseurinnen Katja Benrath und Mia Maariel Meyer, "Uncivilized (https://www.zdf.de/serien/uncivilized)" (ZDF/Das kleine Fernsehspiel) von Regisseur Bilal Bahadir und "Shahid (https://www.zdf.de/filme/das-kleine-fernsehspiel/shahid-100.html)" (ZDF/Das kleine Fernsehspiel) von Regisseurin Narges Kalhor.Nominiert in der Kategorie "Information & Kultur" ist die ZDF/ARTE-Dokumentation "Gefangen im Zorn - Jugend im Westjordanland" (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zdf.de%2Fpolitik%2Fauslandsjournal%2Fauslandsjournal---die-doku-gefangen-im-zorn-vom-2-oktober-2024-100.html&data=05%7C02%7CErlinger.M%40zdf.de%7Ce2951a49bf2143a120ae08dd360bcc8f%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638726146482913536%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=gemI8NN2tdTN8xJkr%2BzR0Fgjg1PP9pZiKeYv69NF0Ak%3D&reserved=0) von Marcel Mettelsiefen, die als "auslandsjournal - die doku" im ZDF zu sehen war. Ebenfalls in der Kategorie "Information & Kultur" nominiert, sind der bereits preisgekrönte "frontal"-Dokumentarfilm "White Angel - Das Ende von Marinka" (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zdf.de%2Fpolitik%2Ffrontal%2Fdoku-serie-white-angel-das-ende-von-marinka-100.html&data=05%7C02%7CErlinger.M%40zdf.de%7Ce2951a49bf2143a120ae08dd360bcc8f%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638726146482946178%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=4jAb6CaFL3ARtQl5Fm41sdsdHvTilNKqOg4GsrVp8cc%3D&reserved=0) (ZDF) von Arndt Ginzel, "Exile Never Ends" (ZDF/Das kleine Fernsehspiel, Regie: Bahar Bektas), "Queer gewinnt - Eine Sport-Utopie" (ZDF/3sat, Regie: Julia Fuhr Mann) und "TOTAL TRUST - Was China der Welt nicht zeigt" (ZDF/ARTE, Regie: Jialing Zhang).Nominiert in der Kategorie "Besondere Journalistische Leistung" sind ZDF-Korrespondentin Golineh Atai (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpresseportal.zdf.de%2Fbiografien%2Fuebersicht%2Fatai-golineh&data=05%7C02%7CErlinger.M%40zdf.de%7Ce2951a49bf2143a120ae08dd360bcc8f%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638726146482966209%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=EFZY5UGpgz56Whu3qza%2FuBdcZk6cEP8rI%2BIYYJsHLEU%3D&reserved=0), Leiterin des ZDF-Auslandsstudios in Kairo, für ihre "singulären Korrespondentinnenberichte aus Nahost", ZDF-Wetter-Moderator Özden Terli (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpresseportal.zdf.de%2Fbiografien%2Fuebersicht%2Fterli-ozden&data=05%7C02%7CErlinger.M%40zdf.de%7Ce2951a49bf2143a120ae08dd360bcc8f%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638726146482976050%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=w7EdlcnNZM9cgyONL%2B4YBaX0%2F%2BWzx4zMmyll2BeBJKA%3D&reserved=0) "für seine eindringliche Vermittlung des Ausmaßes der Klimakatastrophe" sowie die ZDF-Redaktion "frontal" (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zdf.de%2Fpolitik%2Ffrontal&data=05%7C02%7CErlinger.M%40zdf.de%7Ce2951a49bf2143a120ae08dd360bcc8f%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638726146482986008%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=IymmrqYC23N4D%2B56O0hbCklcgeO8ZmgiKRrbtMclnP0%3D&reserved=0) für "die ausdauernde investigative Berichterstattung zu energie- und klimapolitischen Themen.Zwei Produktionen der ZDF-Familie hoffen auf einen Grimme-Preis in der Kategorie "Kinder & Jugend": "Sisterqueens (https://www.zdf.de/filme/das-kleine-fernsehspiel/sisterqueens-102.html)" (ZDF/Das kleine Fernsehspiel, Regie: Clara Stella Hüneke) und "ECHT friends (https://www.zdf.de/kinder/echt-friends)" (ZDF, Regie: Kokutekeleza Musebeni, Thùy Trang Nguyen, Joya Thome).In der Kategorie "Kinder & Jugend SPEZIAL" sind die Redakteurinnen Katya Mader und Nicole Baum sowie der Redakteur Udo Bremer der Dokumentarfilmreihe "Ab 18!" (ZDF/3sat) für die stilistische und gesellschaftliche Bandbreite nominiert. Eine weitere Nominierung in dieser Kategorie erhält Zoe Magdalena für ihre Leistung als Headautorin und Darstellung in "Hungry (https://www.zdf.de/serien/hungry)" (ZDF).Eine "SPEZIAL"-Nominierung in der Kategorie "Unterhaltung" gibt es für Fabian Köster und Lutz van der Horst für ihre herausragenden Leistungen in der ZDF-Sendung "heute-show" und in ihren Ausgaben von "heute-show spezial".Die Preisträgerinnen und Preisträger des Grimme-Preises werden am Donnerstag, 6. März 2025, bekanntgegeben. Die Preisverleihung findet am 4. April 2025 statt. 3sat zeigt eine Zusammenfassung der Preisverleihung aus Marl am Freitag, 4. April 2025, um 22.30 Uhr in seinem Programm und in der Mediathek.Der Grimme-Preis zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen für Fernsehsendungen in Deutschland und wurde erstmals 1964 vergeben.Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5950630