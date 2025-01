Wien (www.fondscheck.de) - Allfunds hat sich die Dienste von Sebastian Henrichs gesichert, so die Experten von "FONDS professionell".Die europaweit tätige Fondsplattform, die über 1,5 Billionen Euro an Assets für Kunden verwahre, habe den Ex-Chef der beiden mittlerweile fusionierten B2B-Depotbanken FNZ Bank und Fondsdepot Bank als Senior Advisor engagiert. Das habe Allfunds mitgeteilt. Henrichs solle mithelfen, das Wachstum des Finanzdienstleisters, der zudem eine Vielzahl an Services rund um den Fondsvertrieb anbiete, "in Deutschland und Österreich zu beschleunigen". Die dafür nötigen "fundierten Marktkenntnisse und ein solides Netzwerk an Beziehungen in der Branche" bringe er mit. ...

