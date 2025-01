EQS-News: cyan AG / Schlagwort(e): Vertrag

Die cyan AG und Orange verlängern ihren weltweiten Gruppenvertrag für Cybersecurity-Lösungen für 26 Länder



München, 16. Januar 2025 - Die cyan AG, ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen, gibt heute bekannt, dass der 2018 geschlossene Gruppenvertrag mit Orange um weitere drei Jahre verlängert wurde. Dieser beinhaltet das gesamte Cybersecurity-Produktportfolio der netzwerkintegrierten und on-device Lösungen von cyan und gilt für alle Orange Gesellschaften in 26 Ländern weltweit. Die Lösungen von cyan werden dem Privatkunden- und Businesskundensegment angeboten. Der Gruppenvertrag erneuert die Rahmenbedingungen für bestehende Kooperationen mit Orange Gesellschaften und gilt auch für potenzielle neue Vertragsabschlüsse aus weiteren Ländern. Die Lösungen von cyan werden dabei weiterhin als White-Label Lösung von Orange vertrieben mit eigenem Corporate Branding.



Thomas Kicker, CEO der cyan AG: "Die Verlängerung des Gruppenvertags mit dem gesamten Orange-Konzern ist ein großer Vertrauensbeweis eines der führenden Telekommunikationsunternehmen weltweit in unsere proprietäre Technologie zum digitalen Schutz des Internets auf mobilen Endgeräten. Wir freuen uns sehr, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Orange fortzusetzen und unsere Lösungen gemeinsam mit weiteren Orange-Gesellschaften auszurollen."





Über cyan

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft der internationalen Geschäftspartner integriert, welche diese unter der eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten.



Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Zu cyans Kunden zählen unter anderen die Orange Gruppe, der Telekomkonzern Deutsche Telekom (Magenta/T-Mobile), Claro Chile (América Móvil Group) und dtac (Telenor Group).



Mehr Informationen unter: www.cyansecurity.com



