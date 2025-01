Baden-Baden (ots) -SWR Kultur Podcast über den Versuch rechtsextremer Gruppen, die Plattform zu manipulieren / ab 16.1.2025 in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibtWikipedia macht als freie Enzyklopädie Wissen für alle zugänglich - und hat damit die Welt verändert. Jede:r hat freien Zugang und darf sogar selbst mitschreiben. Doch das System ist fragil. Rechtsextreme nutzten die Offenheit der Plattform gezielt, um Inhalte zu manipulieren. Die Investigativjournalisten Christoph Schattleitner und Daniel Laufer untersuchen im Podcast, welche Menschen hinter diesem Angriff stecken und ob man Wikipedia noch vertrauen kann. Ihre Recherche führt sie von den dunkelsten Ecken des Internets zu holzvertäfelten Burschenschaftskellern bis in die Kaderschmiede der Bundeswehr. Die sechs Folgen sind ab dem 16. Januar in der ARD Audiothek verfügbar.Mächtigste Wissensquelle der Welt - und Zielscheibe für ManipulationAls "Sockenpuppe" bezeichnet man im Netzjargon einen Zweitaccount, der strategisch dafür genutzt wird, Diskussionen oder Abstimmungen zu beeinflussen. Von einem "Sockenpuppenzoo" ist die Rede, wenn Nutzende eine Vielzahl dieser Fakeaccounts anlegen, um Inhalte in ihrem Sinne zu manipulieren. Das geschah auch auf der Plattform Wikipedia - für viele eine Internet-Utopie, wo alle freien Zugang zu Wissen haben und Inhalte selbst mitgestalten können. Doch das System erweist sich als fragil. Hinter der schlichten Fassade aus blauen Hyperlinks und einer Puzzlekugel verbirgt sich ein ständiger Kampf um Information, Kontrolle und Wahrheit.Ein Sockenpuppenzoo aus Hunderten von FakeaccountsRechtsextreme nutzten die Offenheit Wikipedias bereits, um Informationen und Diskurse unerkannt zu manipulieren. Mithilfe von Hunderten von Fakeaccounts schrieben sie Artikel zur deutschen Geschichte um, erfanden Fakten, relativierten den Holocaust - bis sich ihnen eine Handvoll Wikipedianer:innen mutig entgegenstellte. Ob der Sockenpuppenzoo wirklich gestoppt wurde, ist bis heute nicht klar. Die Investigativjournalisten Christoph Schattleitner und Daniel Laufer nehmen im Podcast die Spur auf und fragen: Was sind das für Menschen, die hinter diesem Angriff stecken? Und kann man Wikipedia heute wirklich noch vertrauen? Ihre Recherche führt sie von den dunkelsten Ecken des Internets zu holzvertäfelten Burschenschaftskellern bis in die Kaderschmiede der Bundeswehr."Sockenpuppenzoo - Angriff auf Wikipedia" in der ARD AudiothekDie sechs Folgen des SWR Kultur Podcasts "Sockenpuppenzoo - Angriff auf Wikipedia" stehen ab 16. Januar in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sendung/sockenpuppenzoo-angriff-auf-wikipedia/13996869/) zum Anhören bereit.Die ARD Audiothek - mobil und werbefreiDie ARD Audiothek ist die gemeinsame Streaming- und Podcast-Plattform aller Radiowellen der in der ARD vereinten Sender und des Deutschlandradios. Rund 100.000 Beiträge und Podcasts sind dort mobil abrufbar, ganz ohne Werbung. Die ARD Audiothek gibt es als App fürs Smartphone und Tablet sowie als Web-Version für Notebooks und PCs unter ardaudiothek.de.Weitere Informationen unter: http://swr.li/sockenpuppenzooFotos unter ARD-foto.de (https://www.ard-foto.de/)Newsletter: "SWR vernetzt" (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt SWR: Lisa Gerhardt, Tel. 07221 929 22453, lisa.gerhardt@SWR.deOriginal-Content von: ARD Audiothek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153004/5950672