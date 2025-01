Wien (www.fondscheck.de) - Invesco holt Dekabank-Sales-Profi für den ETF-Vertrieb - ETF-NewsInvesco Deutschland hat Frederick Fischer zum neuen ETF Sales Manager ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Er sei zum Jahreswechsel gestartet und werde das Vertriebsteam in Frankfurt verstärken. Fischer bringe umfangreiche Erfahrung im Bereich ETF-Vertrieb und institutionelle Kundenbetreuung mit. Zuletzt sei er bei der DekaBank in Frankfurt aktiv gewesen, wo er seit Juli 2022 als Sales Manager DACH für ETF-Produkte verantwortlich gewesen sei. In dieser Rolle habe er institutionelle Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz betreut und zahlreiche Roadshows und Kundenveranstaltungen organisiert. (News vom 15.01.2025) (16.01.2025/fc/n/e) ...

