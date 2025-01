© Foto: gguy - stock.adobe.com

Für die US-Banken war das vergangene Jahr überaus erfolgreich. So auch für Morgan Stanley, die am Donnerstag vor US-Börsenstart Einblick in ihre Bücher gaben.Die US-Investmentbank Morgan Stanley öffnete am Donnerstag ihre Geschäftsbücher. Zu Buche steht auf Jahressicht ein Rekordumsatz. Die Investmentbanking-Gebühren stiegen dank eines Anstiegs bei Fusionen und Übernahmen, da die Stimmung durch eine starke US-Wirtschaft, Zinssenkungen und die Erwartungen an eine leichtere Regulierung unter dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump angeheizt wurde. "Wir setzen auf vier Säulen - Strategie, Kultur, finanzielle Stärke und Wachstum - die unser Unternehmen unterstützen und langfristigen Wert für …