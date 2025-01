Wiesbaden (ots) -Die R+V Versicherung wurde auch 2025 als "Top Employer" ausgezeichnet und zählt damit zu den Top-Arbeitgebern in Deutschland. Bereits zum 18. Mal nacheinander bescheinigt das Top Employers Institute dem Versicherer der Genossenschaftlichen Finanzgruppe damit hervorragende Arbeitgeberqualitäten."Die Auszeichnung belegt, dass die R+V ein sehr attraktiver Arbeitgeber ist und mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, Entwicklungsmöglichkeiten und umfassenden Sozial- und Nebenleistungen punkten kann", sagt R+V-Personalvorständin Julia Merkel. "Darauf sind wir sehr stolz - zumal wir unser hervorragendes Vorjahresergebnis nochmals verbessern konnten."Neben Angeboten für eine ausgewogene Work-Life-Balance und der Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie einem betrieblichen Gesundheitsmanagement fließen Möglichkeiten der Zusammenarbeit, die Weiterentwicklung der Mitarbeitenden und das gesellschaftliche Engagement des Unternehmens in die Bewertung ein.Hinter der Auszeichnung steht ein ausgefeiltes Zertifizierungsverfahren des Top Employers Institute, bei dem die teilnehmenden Unternehmen mehr als 250 Fragen in sechs Kategorien beantworten und sich anschließend einer detaillierten Analyse stellen.Der Award wird an Arbeitgeber verliehen, die herausragende HR-Strategien aufweisen und ihren Mitarbeitern ein erstklassiges Arbeits- und Entwicklungsumfeld bieten. Nur wenn die Auskünfte den Anforderungen des Instituts genügen, wird das Zertifikat erteilt. In diesem Jahr erhielten insgesamt 164Unternehmen in Deutschland das Zertifikat "Top Employer", darunter acht weitere Versicherungen. Die R+V Versicherung liegt über der Benchmark.Informationen rund um Ausbildung und Karriere bei der R+V gibt es unter www.ruv.de/karriere.Pressekontakt:Susanne GremmlerKonzern-KommunikationRaiffeisenplatz 165189 WiesbadenTel.: 0611 533-44913E-Mail: susanne.gremmler@ruv.deOriginal-Content von: R+V Versicherung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61791/5950751