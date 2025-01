Der Spezialmakler für Financial Lines und Cyberversicherungen Finlex begrüßt zwei Neuzugänge an Bord: Dr. Stephanie Belei übernimmt die Rolle als Head of Broking Management Liability und Patrick Maier wird Head of Broking Cyber. Finlex, der digitale Wholesale-Spezialmakler für Financial Lines und Cyber-Versicherungen, stärkt sein Führungsteam: Dr. Stephanie Belei tritt den Posten als Head of Broking Management Liability an, während Patrick Maier die Position des Head of Broking Cyber einnimmt. Mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...