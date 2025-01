Kursexplosion bei XRP und Solana: USA erwägen strategische US-Krypto-Reserve

Schon lange war man sich einig darüber, dass die Kurse am Kryptomarkt unter Donald Trump steigen werden. Er hat nicht nur eine kryptofreundlicherer Regierung zusammengestellt und versprochen, das Regulierungschaos zu beheben, sondern der Krypto-Industrie auch einige Versprechen im Wahlkampf gemacht. Außerdem stand eine strategische Bitcoin-Reserve im Raum, bei der die USA bis zu einer Million Bitcoin in den nächsten 5 Jahren kaufen könnten. Nun kommen für diese Saatsreserve aber auch Altcoins ins Spiel. XRP und Solana sind nicht mehr zu bremsen.

Werden XRP und Solana in die US-Reserven aufgenommen?

Schon länger wird in den USA über die Schaffung einer strategischen Bitcoin-Reserve diskutiert. Nun kommt es aber noch deutlich dicker. Neben Bitcoin könnten auch Kryptowährungen von US-Unternehmen in diese Reserve aufgenommen werden. Dabei werden Ripple (XRP) und Solana (SOL) in einem aktuellen Bericht der New York Post genannt. Ziel dieser Initiative sei es, die US-Dominanz im Krypto-Sektor zu sichern und gleichzeitig heimische Blockchain-Projekte zu stärken, nachdem den Unternehmen in diesem Bereich unter Biden das Leben schwer gemacht wurde.

BREAKING: Trump considers US-based crypto reserve, potentially prioritizing coins like Solana and $XRP. pic.twitter.com/Lwix7XGrHx - Cointelegraph (@Cointelegraph) January 16, 2025

Donald Trump, der in wenigen Tagen sein Amt als US-Präsident antritt, hat mehrfach betont, eine kryptofreundliche Regierung schaffen zu wollen. Unter anderem plant er, bestehende regulatorische Hürden abzubauen und Klarheit für die Branche zu schaffen. Sollte eine strategische Krypto-Reserve tatsächlich umgesetzt werden, könnte das nicht nur die genannten Altcoins aufwerten, sondern den gesamten Markt nach vorn bringen.

XRP und Solana setzen Rallye fort

Es hat nicht lange gedauert, bis die Kurse nach dieser Meldung weiter explodiert sind. Solana war schon vorher ordentlich im Plus und auch bei $XRP waren Anleger schon bullish gestimmt, nachdem der Ripple Coin die 3 Dollar Marke heute schon überschritten hat. Die Nachrichten über eine mögliche Aufnahme in den Staatsschatz der USA hat die Kurse beider Coins aber nochmal explodieren lassen.

Dabei ist es Solana gelungen, $BNB als fünftgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung zu überholen. $XRP ist zwischenzeitlich auf über 3,30 Dollar gestiegen, sodass es nicht mehr lange dauern dürfte, bis der Ripple Coin ein neues Allzeithoch erreicht. Wer dagegen darauf hofft, dass sich die Kurse in kurzer Zeit vervielfachen, muss sich wohl in Geduld üben. Es handelt sich dabei um zwei der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung, die ihren Wert nicht mehr über Nacht verdoppeln oder verdreifachen können, das braucht Zeit. Ein solcher Anstieg ist in kurzer Zeit eher bei kleineren Coins möglich, wobei derzeit vor allem Flockerz ($FLOCK) extrem gefragt ist.

Kann Flockerz schneller steigen?

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.