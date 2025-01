Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 03

Actien-Börse Nr. 03

www.bernecker.info

Für Letzteren steht NVIDIA und für Ersteren - als unterstützende und strategische Perspektive - HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, die damit erstmals deutlicher an Kontur gewinnen. HPE stellt zurzeit die leistungsstärksten Computer der Welt zur Verfügung. Einzige Konkurrenten sind MICROSOFT und FUJITSU/Japan. Stand November kann HPE sieben der weltweit leistungsfähigsten Systeme im Supercomputing-Markt vorweisen, der laut Fortune Business Insights im vergangenen Jahr 54,4 Mrd. $ generierte, sich aber bis 2032 mehr als verdoppeln soll. […]Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen deru. a.:- Die Dollar-Zinsen beginnen stärker zu steigen- Die robuste US-Wirtschaft bleibt beeindruckend, verliert aber an Dynamik- SCHWERPUNKTE: Umfangreicher Blick auf die Energieversorger- Im MDAX geht es nach der Wahl um alles oder nichts- Gold und Silber nähern sich einer entscheidenden technischen Ausgangslage- Der nächste große Deal für dieses Energieunternehmen- IBM-Abspaltung mit VerdreifachungIhre Bernecker Redaktion /