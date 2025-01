Berlin (ots) -Die Vorsitzende der Linkspartei Ines Schwerdtner hält die sozialpolitischen Wahlkampfforderungen von SPD und Grünen für unglaubwürdig. "Die sind doch an der Regierung, und jetzt im Wahlkampf entdecken sie plötzlich ihre soziale Ader", sagte Schwerdtner im Interview mit der Tageszeitung "nd.DerTag" (Freitagausgabe) . "Es nimmt ihnen doch niemand ab, dass sie sich jetzt plötzlich für bezahlbare Mieten einsetzen oder für preiswerte Lebensmittel." Im Fokus des Linke-Wahlkampfs stünden Klassenkämpfe, so Schwerdtner, "die materiellen Interessen der großen Mehrheit". In mehr als 100.000 Haustürgesprächen hätten die Bürger vor allem über soziale Sorgen und Probleme gesprochen; Themen wie Sicherheit und Migration seien mit Abstand "an vierter, fünfter Stelle" angesprochen worden. "Sogenannte Kulturkämpfe führen wir, wenn Minderheiten angegriffen werden", sagte die Linke-Vorsitzende, die sich in Berlin um ein Direktmandat bewirbt. Dass das BSW in der Hauptstadt genau in den Wahlkreisen Kandidaten aufstellt, in denen Die Linke auf Direktmandate hofft, nehme sie "als Versuch wahr, uns zu schaden". Von linken Positionen habe sich das BSW immer weiter wegbewegt. Inzwischen sei "die Kluft so groß, dass ich mir gar nicht mehr vorstellen kann, gemeinsam mit denen in einer Partei gewesen zu sein".Pressekontakt:nd.DerTag / nd.DieWocheRedaktionTelefon: 030/2978-1721Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59019/5950804