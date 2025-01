© Foto: picture alliance / zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx | zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx

Warren Buffett, der legendäre CEO von Berkshire Hathaway, hat im Jahr 2024 bedeutende Anpassungen an seinem milliardenschweren Aktienportfolio vorgenommen. Während Buffett für seine langfristige Buy-and-Hold-Strategie bekannt ist, zeigen die jüngsten Transaktionen, dass er sich aktiv an veränderte Marktbedingungen anpasst. Im dritten Quartal 2024 reduzierte Berkshire Hathaway seine Beteiligung an Apple um 25 Prozent und hielt zum Jahresende noch 300 Millionen Aktien des Tech-Riesen. Gleichzeitig wurden auch Anteile an Bank of America, einer der größten Positionen des Unternehmens, verkauft. Die Verkäufe setzen sich auch im vierten Quartal fort. Neue Käufe: Occidental Petroleum und Sirius XM …