NEW YORK, New York (IT-Times) - Mit Hindenburg Research hört einer der bekanntesten Aktivisten an der Wall Street auf, was für den Aktienmarkt und Anleger nicht unbedingt von Vorteil sein dürfte. Ende letzten Jahres hat der Gründer Nate Anderson seinem engeren Freundes- und Bekanntenkreis mitgeteilt,...

Den vollständigen Artikel lesen ...