Chart des Tages | VIX Index (16.01.2025)

Der CBOE VIX Volatility Index (VIX) ist gestern um fast 10 - zurückgegangen und verliert fast 20 - gegenüber den lokalen Höchstständen. Ein Faktor, der diese Reaktion unterstützte, war die Erholung an der Wall Street, wo der S&P in einem Handelstag um mehr als 1,8 - stieg. Infolgedessen sank die Nachfrage nach Volatilitätsabsicherungen, die Angst wich der Gier und die Märkte kehrten zur "Normalität" zurück, was die Hoffnung auf eine Rückkehr des "Bullenmarktes" vor Trumps Amtseinführung nährte. Die Stimmung wurde unterstützt durch:

Anfänglich niedrigere PPI-Inflation (am Dienstag), gefolgt (gestern) von einem leicht unter den Erwartungen liegenden Anstieg der US-Inflation, was die Erleichterungsrallye nach den jüngsten Rückgängen stützte

Solide Ergebnisse von US-Banken und Kommentare von Fed-Mitgliedern, die auf einen anhaltenden disinflationären Trend bei solider Konjunktur hindeuten (Goolsbee, Williams)

Sehr solide Ergebnisse von Taiwan Semiconductor (TSM.US), einschließlich einer über den Prognosen liegenden Prognose, stützen die Stimmung auf dem Halbleitermarkt....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.