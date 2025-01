© Foto: Unsplash

Die Spannungen zwischen den Supermächten nehmen weiter zu. In einer Untersuchung prüft Peking Vorwürfe gegen US-Chip-Subventionen und Dumping. China hat eine Untersuchung eingeleitet, um Vorwürfen nachzugehen, dass die USA ihre Chiphersteller durch Subventionen bevorzugen und Produkte zu niedrigen Preisen auf den Markt bringen. Das Handelsministerium erklärte am Donnerstag, dass die Untersuchung auf Beschwerden lokaler Unternehmen zurückzuführen sei. Der US Chips and Science Act, der rund 39 Milliarden US-Dollar für den Ausbau der Chipproduktion in den USA bereitstellt, steht im Mittelpunkt der chinesischen Kritik. Laut der China Semiconductor Industry Association verstößt der Gesetzesakt …