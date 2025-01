Power International Holding (PIH), ein weltweit anerkanntes Konglomerat mit Sitz in Katar, hat die Übernahme einer 100-prozentigen Beteiligung an Mobile Telecom-Service LLP (MTS) von Kazakhtelecom JSC offiziell abgeschlossen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250116406574/de/

Power International Holding (PIH) completes the acquisition of Mobile Telecom Service LLP (MTS) from Kazakhtelecom JSC (Photo: AETOSWire)

Diese Übernahme folgt auf die am 14. Februar 2024 in Doha unterzeichnete erste Vereinbarung zwischen PIH, Kazakhtelecom und dem Staatsfonds Samruk-Kazyna sowie auf die Unterzeichnung des endgültigen Kauf- und Verkaufsvertrags am 4. Juni 2024.

MTS, bekannt für seine führenden Marken Altel und Tele2, ist der führende Anbieter von ultraschneller 5G-Konnektivität im Land. MTS wurde 2004 gegründet, beschäftigt rund 2.000 Mitarbeiter und betreibt über 140 Einzelhandelsgeschäfte. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Spektrum an Telekommunikations- und digitalen Dienstleistungen und ist damit ein Eckpfeiler der kasachischen Telekommunikationslandschaft.

Mit einer Bevölkerung von 20,2 Millionen Menschen und hohen Durchdringungsraten bei der Mobilfunk- und Internetnutzung verzeichnet die Telekommunikationsbranche ein robustes Wachstum, das von der steigenden Nachfrage der Verbraucher nach verbesserter Konnektivität und digitalen Diensten angetrieben wird.

Die ganze Geschichte hier lesen: https://powerholding-intl.com/2025/01/14/power-international-holding-pih-completes-the-acquisition-of-mobile-telecom-service-llp-mts-from-kazakhtelecom-jsc/

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250116406574/de/

Contacts:

Power International Holding (PIH)

Aladdin Idilbi

a.idilbi@powerholding-intl.com