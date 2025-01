Akquisition: Formation erwirbt Projekt mit historischer Ressource von fast 900.000 Unzen Gold

Anzeige / Werbung Formation Metals sichert sich ein vielversprechendes Goldprojekt. Jetzt will man zunächst daran gehen, die historischen Ressourcen zu bestätigen. Formation Metals (CSE:FOMO) hat das vielversprechende, 4.400 Hektar große Goldprojekt N2 im Herzen des Abitibi-Bergbaudistrikts in Quebec aus dem Portfolio von Wallbridge Mining (TSX: WM) erworben. Das Projekt beherbergt eine historische Ressource, d.h. nicht nach aktuellen Standards nachgewiesen, von 18,2 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,48 g/t Gold (~810.000 Unzen Au; Cyprus, 1994) sowie ein zusätzliches hochgradiges Kerngebiet mit etwa 65.000 Unzen Gold bei Durchschnittsgehalten von 7,8 g/t Gold! Formation Metals sieht erhebliches Potenzial in dem Projekt, bei dem der vorherige Eigentümer, Balmoral Resources, zwischen 2010 und 2018 eine Reihe neuer geophysikalischer Ziele identifizierte, ohne sie mit Diamantbohrungen zu testen. Formation wird zunächst versuchen, die historischen Goldressourcen zu bestätigen, während die zahlreichen, weniger erforschten Goldzonen auf dem Grundstück weiterentwickelt werden. Seit 2008 wurden auf dem Grundstück keine Bohrungen mehr durchgeführt, und alle bekannten Zonen mit Goldmineralisierung sind für eine Erweiterung in der Tiefe und entlang des Streichens offen. Erhebliches Explorationspotenzial Deepak Varshney, CEO von Formation, kommentierte: "Das Grundstück N2 bietet ein erhebliches Explorationspotenzial für unser junges Unternehmen. Darüber hinaus liegt es perfekt in der bergbaufreundlichen Gerichtsbarkeit von Quebec, was das finanzielle Risiko der Exploration aufgrund der Steuervorteile mindert." Gemäß der Optionsvereinbarung mit Wallbridge kann Formation Metals eine 100-prozentige Beteiligung an der Liegenschaft erwerben, indem es $550.000 in bar ausgibt, 4.000.000 Stammaktien des Unternehmens ausgibt und über einen Zeitraum von sechs Jahren 5.000.000 $ an Arbeitsausgaben tätigt. Bei der Unterzeichnung werden 50.000 CAD in bar und 1.000.000 Gründungsaktien fällig. Der Großteil der Arbeitsverpflichtungen (2,8 Millionen CAD) fällt im sechsten Jahr an.

