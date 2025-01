Heidelberg (ots) -- Das Gründer-Institut der SRH setzt sich bereits seit 15 Jahren für Existenzgründungen ein- Laufend werden ca. 40 Start-ups unterstützt- Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner: "Das Gründer-Institut zählt in Heidelberg seit 15 Jahren zu den wichtigsten Playern bei der Unterstützung von Start-ups."Im aktuellen Ranking von "Start-up Detector" steht Heidelberg bei der Anzahl von Start-ups pro Kopf deutschlandweit an der Spitze. Schon seit Jahren zeichnet sich Heidelberg in diesem Bericht durch ein starkes Gründungsgeschehen aus - und das nicht ohne Grund. Dazu beigetragen hat das SRH Gründer-Institut des Bildungs- und Gesundheitsanbieters SRH, welches Gründer:innen seit bereits 15 Jahren beim Weg in die Selbstständigkeit fördert. Das Gründer-Institut ist Teil der SRH University mit Hauptsitz in Heidelberg und vermittelt Existenzgründer:innen das nötige Wissen durch Lehre, Betreuung und Netzwerk.Zusammen mit mehr als 50 Partnerunternehmen bietet das SRH Gründer-Institut die Möglichkeit, innovative Ideen nicht nur zu fördern und gezielt bei Finanzierungsanträgen zu unterstützen, sondern diese durch sein starkes Netzwerk auch praktisch am Markt zu testen und realisieren.Raus aus der Theorie, rein in die PraxisDamit wird die SRH University ihrer Aufgabe als Hochschule und ihrem Selbstverständnis von Bildung gerecht, neben Lehre und Forschung insbesondere den Wissenstransfer in die Praxis zu begleiten. Basis dieser angewandten Ausrichtung ist das zertifizierte CORE-Lernprinzip (Competence-Oriented Research and Education) der SRH, von dem Studierende entlang ihrer gesamten Hochschullaufbahn bei der SRH profitieren.Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner: "Heidelberg bietet mit seinen Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie seinem starken Unterstützungssystem hervorragende Gründungsbedingungen. Für die Innovationskraft und das Entrepreneurship in Heidelberg und der Region steht auch die SRH University mit ihrem Gründer-Institut. Bereits während des Studiums werden junge Menschen darauf vorbereitet, kritisches Denken, Verantwortungsbewusstsein und Ressourcenorientierung direkt in die Arbeitswelt einzubringen. Das Gründer-Institut zählt in Heidelberg seit 15 Jahren zu den wichtigsten Playern bei der Unterstützung von Start-ups.Kein Wunder also, dass dieser Ansatz auch ein Motor für Innovationen von Gründer:innen ist. "Ebenso wie in Studium oder Ausbildung steht die SRH bei der Unterstützung von Gründungsvorhaben für eine individuelle und praxisnahe Ausrichtung. Diese wird auch von Gründerinnen und Gründern Jahre nach einem Studium explizit gesucht und geschätzt", ergänzt der SRH Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. Christof Hettich."Wir engagieren uns für die Innovationskraft, die in den Menschen und ihren Projekten steckt. Entscheidend für eine Förderung ist, dass sich die Ursprungsidee weiterentwickeln lässt und die Gründerinnen und Gründer genau diese Vision mitgedacht haben. Messbar wird ein Start-up für uns erst dann, wenn wir durch eine erste Finanzierung eine ernsthafte Geschäftsidee haben, die dann auch in der Praxis standhält", erklärt Prof. Bernhard Küppers, Leiter des SRH Gründer-Instituts, der ein Experte auf dem Gebiet von gelingendem Wissenstransfer in die Praxis ist. Seit 15 Jahren auditiert er für die European Foundation for Management Development europäische Hochschulen auf die Sicherstellung genau dieses Transfers.Der Erfolg gibt dem Ansatz des SRH Gründer-Instituts recht: Laufend werden knapp 40 Start-ups in verschiedenen Formen unterstützt, seit 2010 waren es mehr als 250. Außerdem erhielten im letzten Jahr gleich vier Innovationsprojekte, die vom SRH Gründer-Institut eingereicht wurden, die hochdotierten EXIST Gründungsstipendien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz mit einer finanziellen Unterstützung von bis zu 150.000 Euro für ein Jahr.SRH | Gemeinsam für Bildung und GesundheitDas SRH Gründer-Institut (https://gruender-institut.com/) ist Teil der SRH University, die ihren Hauptsitz in Heidelberg hat und über bundesweit 18 Studienorte verfügt. Allein im Hochschulbereich betreibt die SRH darüber hinaus die SRH Fernhochschule - The Mobile University (https://www.mobile-university.de/), die EBS Universität für Wirtschaft und Recht (https://www.ebs.edu/) sowie international die SRH Haarlem University of Applied Sciences (https://www.srh-haarlem-campus.com/) in den Niederlanden und die Universidad Paraguayo-Alemana (UPA) (https://upa.edu.py/) in Paraguay.Zu den Bildungsunternehmen der SRH (https://www.srh-bildung.de/) gehören darüber hinaus acht Fachschulen, fünf Schulen, acht Zentren für berufliche Rehabilitation und zwei Weiterbildungseinrichtungen.Der Gesundheitsbereich der SRH (https://www.srh-gesundheit.de/) besteht in Deutschland aus zehn Akut- und Fachkliniken, sechs Rehabilitationskliniken und rund 170 Medizinische Versorgungszentren (MVZ) und versorgt jedes Jahr rund 1,1 Millionen Patient:innenAls Stiftung mit führenden Angeboten in den Bereichen Bildung und Gesundheit begleitet die SRH (https://www.srh.de/de) Menschen auf ihren individuellen Lebenswegen. Unserer Leidenschaft fürs Leben folgend, helfen wir ihnen aktiv bei der Gestaltung ihrer Zukunft, hin zu einem selbstbestimmten Leben. Mit fast 17.000 Mitarbeitenden und 1,25 Mio. Kund:innen erwirtschaften wir einen Umsatz von rund 1,4 Mrd. Euro (2023).Die 1966 gegründete SRH ist heute eines der größten Bildungs- und Gesundheitsunternehmen Deutschlands mit bundesweit rund 80 Standorten. Hauptsitz der SRH ist Heidelberg.